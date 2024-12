Miodrag Jovanović: Studentska pobuna je jedna vrste manifestacije solidarnosti

Profesor Pravnog fakulteta u Beogradu i jedan od inicijatora Proglasa Miodrag Jovanović ocenio je danas je studentska pobuna kojom se traži odgovornost za nesreću u Novom Sadu „jedna vrsta manifestacije solidarnosti koju dugo nismo imali“.

U Srbiji je više od 30 fakulteta stupilo u blokade zbog nesreće koja se dogodila na novosadskoj železničkoj stanici a studenti zahtevaju da se objavi kompletna dokumentacija o rekonstrukciji ove stanice, kao i da se otkrije ko stoji iza napada na studente Fakulteta dramskih umetnosti, preneo je N1.

„Studentska pobuna mi izgleda sjajno, to je jedna vrsta manifestacije solidarnosti koju dugo nismo imali“, kazao je Jovanović za tu televiziju.

Prema njegovim rečima, studentski zahtevi se „apsolutno tiču onog što je suština pravne države“.

„Kada pogledate zahteve studenata, oni se apsolutno tiču onoga što je suština pravne države – postavljaju pitanje kažnjivosti, odgovornosti i javnosti ugovora čija je jedna strana Srbija, a mi koji finansiramo tu državu postavljamo pitanje odgovornosti onih koji su nasrnuli na petnaestominutni miran skup odavanja pošte“, rekao je Jovanović.

Smatra da je jasno da su svi ti zahtevi u domenu legitimnih političkih zahteva, piše na sajtu te televizije.

Kazao je da na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu postoji dopis koji je potpisalo više od 50 nastavnika i saradnika, odnosno više od polovine kolektiva, i da će se u narednim danima održati vanredna sednica nastavno-naučnog veća gde se očekuje da se ceo kolektiv izjasni po tom pitanju.

Na pitanje kako ocenjuje pokušaj predsednice skupštine Srbije Ane Brnabić da ospori masovnost protesta i blokada, odgovorio je da su brojke nebitne, „a da je najbitnija sama činjenica da se protesti održavaju širom Srbije“.

„Prepustiću im da broje – to je ono čime se oni bave i to im verovatno umanjuje strah koji je očigledno velik, jer ono što se dešava nije nešto sa čime su se do sada susretali“, kazao je.

Kazao je da msli „da ih (vlasti) dodatno boli to što se ova pobuna ne dešava samo u Novom Sadu i Beogradu“, već je, kako je naveo, dobila i nacionalne dimenzije šireći se i na druge univerzitetske centre, uz sve one akcije (Zastani Srbijo) koje se petkom dešavaju u 30-ak mesta u zemlji“.

Naglasio je i da je ono što se je potrebno „da ostane u epicentru pažnje činjenica da je predsednik države lagao narod“.

„Ono na šta se treba fokusirati jeste da je prvi čovek ove države, predsednik Aleksandar Vučić lagao da nije rekonstruisana nadstrešnica i odatle je sve počelo – to ne treba zaboraviti“, kazao je Jovanović.

(Beta)

