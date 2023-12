Moravjecki nije dobio podršku parlamenta, Tusk postaje premijer Poljske

Poljski premijer Mateuš Moravjecki nije danas dobio podršku poslanika donjeg doma parlamenta, a pad njegove vlade posle svega dve nedelje otvara vrata lideru opozicije Donaldu Tusku da dođe na čelo izvršne vlasti.

Od 456 prisutnih poslanika Sejma, 190 je glasalo za Moravjeckog, odnosno za produženje osmogodišnje vladavine kozervativaca iz stranke Pravo i pravda, ovaj put u formi manjinske vlade, dok je protiv njega bilo 266, iz redova demokratske opozicije, ali i radikalnih nacionalista.

Na redovnim parlamentarnim izborima 15. oktobra populistička stranka Pravo i pravda nije osvojila većinu, ali je pojedinačno imala najviše glasova, zbog čega je šef države Andžej Duda prvo poverio Moravjeckom mandat za sastav vlade, iako proevropska demokratska opozicija ima komotnu većinu u oba doma parlamenta.

Moravjecki je danas završio ekspoze pomirljivim apelom da prestanu podele u društvu i „poljsko-poljski“ rat na političkoj sceni, ali je njegov partijski šef Jaroslav Kačinjski rekao kasnije tokom debate da stvari moraju da se kažu oštrije nego što je to učinio premijer i da Poljaci „ne mogu da pristanu da njihova nezavisnost bude samo istorijski slučaj, kao ona od 1918. do 1939. godine“.

„U očekivanju nove političke i vojne ofanzive Rusije nužno je naoružavati se, naoružavati se, naoružavati se. Nažalost, čuju se razne najave provere tog programa naoružavanja kao da je on preteran. Druga opasnost su planovi usvojeni u Evropskom parlamentu. Treba reći oštrije nego što je to rekao premijer, to je koncept po kojem će poljska država biti samo teritorija na kojoj žive Poljaci. Tome moramo da se suprotstavimo, to mora da bude konstantno, oštro ne“, kazao je Kačinjski, najmoćnija ličnost u poljskoj politici u prethodnih osam godina.

Savez koji predvodi Tusk, sastavljen od njegove liberalne Građanske koalicije, demohrišćanskog Trećeg puta i ujedinjene Levice, najavio je da će nastaviti naoružavanje i modernizaciju poljske armije, uz izdatke za odbranu od oko četiri odsto BDP-a, ali je naveo i da namerava da proveri ugovore po kojima je prethodna vlada masovno i haotično kupovala za naoružanje od SAD i Južne Koreje visoke strane kredite.

Uprkos predizbornoj kampanji vladajuće stranke, koja je proevropsku opoziciju optuživala da će „prodati“ Poljsku i Poljake Rusiji i Nemačkoj i Tuska označavala za „čisto zlo koje ne sme da postane novi premijer“, njegov savez je osvojio komotnu većinu u oba doma parlamenta, uz nezabeleženu izlaznost od 75 odsto.

Odlazak sa vlasti stranke Pravo i pravda, koja je u parlamentu ostala bez koalicionih partnera i poslanika koji bi kod nje prešli, otegao se na čitava dva meseca, jer je Duda mandat prvo poverio Moravjeckom, iako je znao da je to uzaludan potez.

Sejm bi večeras trebalo da izabere za premijera Tuska, bivšeg šefa poljske vlade (2007-2014) i predsednika Evropskog saveta (2014-2019), koji ima podršku 248 od 460 poslanika.

Očekuje se da će proevropska vlada Donalda Tuska položiti zakletvu 13. decembra, a predsednik Duda po Ustavu nema ovlašćenje da to spreči.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.