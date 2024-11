Mozaici meduze, kraljice Lede i labuda konačno dostupni posetiocima niške Medijane

Na arheološkom nalazištu Medijana u Nišu završeni su konzervatorski radovi na mozaiku meduze i mozaiku Lede i labuda. Oni važe za jedne od najznačajnijih mozaika u tom arheološkom nalazištu a godinama su bili prekriveni peskom kako bi bili zaštićeni od atmosferskih uticaja.

Direktorka Narodnog muzeja Niša Vesna Crnoglavac izjavila je da je na Medijani do sada otkriveno 1.000 kvadrata podnih mozaika, ali samo je 15 kvadrata sa figurativnim predstavama.

„Na ulazu u svečanu dvoranu prikazana je mitološka scena sa predstavom Lede, spartanske kraljice, reke Aurote koju simbolizuje muškarac i Zevsa, vrhovni bog koji se pretvorio u labuda. Unutar svečane dvorane, u jednom medaljonu, u vidu četvorokrake zvezde prikazana je glava meduze. Meduza je mitološko biće, njenu glavu je odsekao Persej i darivao boginji Ateni, ona je postavlja na svoj štit i ona služi da sve zle sile, da sve zle misli, odstrani od onog ko dolazi“, kazala je Crnoglavac.

Mozaici u Medijani otkriveni su 1969. godine kada je napravljen projekat konzervacije koji je trajao do 1975. godine a onda su mozaici pokriveni peskom kao vidom zaštite.

„Treba imati u vidu da je ova konstrukcija podignuta relativno skoro, a to celo vreme svi mozaici, kao i cela arhitektura ovog objekta su bili izloženi vremenskim prilikama. To je uticaj sunca, kiše, a i činjenica da su ljudi hodali po mozaicima doveli su do određenih oštećenja“, obja[njava Crnoglavac.

Crnoglavac je istakla da su proteklih godina država Srbija i Grad Niš uložili velika sredstva kako bi na Medijani bilo sačuvano ono što je nastalo u četvrtom veku. Samo ove godine uloženo je šest miliona dinara, kako u arheološka istraživanja, tako i u konzervatorske radove.

Prema rečima restauratora Branka Radovića najveći izazov bio je da pre nego što počnu mrazevi završe konzervaciju mozaika, jer malterima koje su se koristili treba izvesno vreme za sazrevanje.

„Nemamo podatke kako je to tačno izgledalo, nismo radili rekonstrukciju jer se one rade kada ste 100 odsto sigurni kako je motiv izgledao kada je bio napravljen. Ovde ima mnogo kockica koje bi mogle da se ubace, ali nemamo pravo da to radimo i ne treba da to radimo”, kazao je Radović.

Arheološko nalazište Medijana bilo je zatvoreno punih 10 godina za posetioce zbog različitih radova kao što su nova iskopavanja, konzervacija mozaika i izgradnja pristupnih staza. Antički kompleks Konstantina Velikog ponovo je otvoren za posetioce decembra 2022. godine.

