MUP još nije dostavio tužilaštvu video snimke napada na novinara Vuka Cvijića

Vojno-medicinska akademija (VMA) dostavila je medicinsku dokumentaciju na osnovu koje je izvršeno sudsko – medicinsko veštačenje telesnih povreda novinara Vuka Cvijića, saznao je Insajder.

U saopštenju su istakli da je to potvrđeno iz Prvog osnovnog tužilaštva, ali da iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) nisu dostavili snimke kamera video – nadzora.

Cvijić je u razgovoru za Insajder rekao da ga niko iz institucija nije obavestio ni o čemu, i da ne zna u kojoj je fazi njegov slučaj.

„Ja sam jedini kontakt sa Tužilaštvom imao nedelju dana nakon što sam napadnut, i to posle istupa Verana Matića, što javnog, što u okviru Radne grupe za bezbednost novinara. On je pitao zašto me niko ne poziva i ništa ne preduzima. Tada sam dobio poziv i predao sam im svu dokumentaciju, uključujući i medicinsku“, rekao je Cvijić za Insajder.

Podsetili su da je 29. maja u centru Beograda Cvijić zadobio telesne povrede koje mu je naneo direktor „Srpskog telegrafa“ Milan Lađević.

Naglasili su i da sa druge strane Lađević tvrdi da ga je Cvijić provocirao i inscenirao napad.

Ubrzo je reagovala i ministarka pravde Maja Popović, koja je obećala „da će nadležni organi u najkraćem roku u potpunosti utvrditi činjenično stanje i sve okolnosti.“

Ipak, više od četiri meseca od incidenta ne samo da nema sudskog epiloga, već MUP još nije ni dostavio snimke kamera video – nadzora, i to iz dela grada koji je potpuno pokriven kamerama.

„Nije normalno, ali je to nenormalno postalo normalno u Srbiji, na žalost. Mada, ima slučajeva o kojima sam i ja pisao, poput nastradale Stanike Gligorijević na naplatnoj rampi, gde snimci nisu dostavljeni ni sudu, ni tužilaštvu, ali su ih videli predstavnici vlasti, počevši od predsednika Aleksandra Vučića“, rekao je Cvijić.

On dodaje da je nekoliko puta zvao predstavnike MUP-a da ih pita šta se dešava sa snimcima video – nadzora – i da mu je rečeno da će ga pozvati kada bude bilo potrebno.

„Do dan danas me nisu pozvali. Ne znam kada ističe rok do kada snimci kamera video – nadzora moraju da se čuvaju. Možda se čeka da taj rok istekne. Ja sam uradio sve po zakonu i moji postupci su bili onakvi kako propisi nalažu. Imam nameru da to i dalje činim, ali institucije ćute i ne postupaju onako kako bi trebalo“, zaključio je Cvijić.

(Beta)

