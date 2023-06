Musar: Ne želimo konflikte na Zapadnom Balkanu, Kosovo da uradi svoj deo posla

Predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar izjavila je danas, nakon razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu, da ne želi konflikte u regionu Zapadnog Balkana, da su za smirivanje situacije potrebne obe strane i da Kosovo mora da uradi svoj deo posla.

Musar, koja boravi u radnoj poseti Srbiji, na zajedničkoj konferenciji za štampu nakon sastanka sa Vučićem, izjavila je da kao pravnica apeluje na poštovanje prava, da želi da što pre dođe do implementacije Zajednice srpskih opština kao što je dogovoreno 2013. godine i da ne vidi nikakav razlog za njegovo odlaganje.

„Vučić se složio sa mnom da razgovore sa Prištinom treba nastaviti, smiriti strasti i da niko u toj oblasti ne želi nove provokacije. Odnos Beograda i Prištine je značajan za ceo region Zapadnog Balkana i pokazaće koliko smo svi zajedno zreli, i mi i Brisel, da smirimo situaciju“, rekla je ona.

Ona je rekla da je dijalog je jedini pravi put do rešenja, jer su za smirivanje sitaucije potrebne obe strane, ali i da „Kosovo mora da uradi svoj deo posla“.

Musar se osvrnula i na demonstracije koje se svake nedelje održavaju u Beogradu i rekla da su one u svakoj državi legitiman čin i da je to deo demokratije, a medijska izveštavanja deo slobode izražavanja, dodavši da je to nešto na čemu treba raditi.

„Proteste imamo i mi u Sloveniji kao i vi u Beogradu, a ima ih i ispred institucija Evropske unije i to je normalni deo procesa“, rekla je predsednica.

Musar je rekla da EU želi države regiona Zapadni Balkan pod svoje okrilje, da je veliki zagovornik integracija i da će Slovenija nastaviti da pomaže Srbiji na tom putu.

„Srbiju čeka mnogo posla i rada, ali i EU mora da odradi veliki deo posla sa svoje strane, ona mora i da želi da ubrza taj proces. Želim državama regiona da odrade svoj deo posla i konačno se pridruže zajednici. Srbija nema zadrške, srpski jezik će biti jedan od zvaničnih jezika EU“, rekla je ona.

Musar je rekla da je Srbija već rešila mnogo otvorenih pitanja na putu ka EU i da joj je Vučić sada obećao da će reštii i pitanje arhiva i pomoći njihovu digitalizaciju.

„Saradnja između Srbije i Slovenije iznosi 2 milijarde, 1.500 slovenačkih preduzeća posluje u Srbiji i zapošljava 25.000 radnika, a politička i privredna okolina je takva da saradnja može biti još bolja“, izjavila je Musar.

Musar je u Beograd doputovala juče posle dvodnevne zvanične posete Severnoj Makedoniji. Ona je sinoć u beogradskom hotelu Kraun plaza prisustvovala prijemu povodom Dana državnosti Slovenije.

Kako navodi slovenačka agencija STA, do posete predsednice Slovenije dolazi u trenutku unutrašnje političke krize u Srbiji, gde se svake nedelje održavaju masovni protesti protiv nasilja nakon dva masovna ubistva u kojima je početkom maja ubijeno 18 ljudi.

Situacija je napeta i zbog dešavanja na severu Kosova, gde je krajem maja došlo do nasilja posle imenovanja etničkih Albanaca za gradonačelnike četiri većinski srpske opštine nakon izbora koje su Srbi bojkotovali, dodaje STA.

Kao i druge zemlje u regionu, Srbija učestvuje u slovenačko-hrvatskoj inicijativi Brdo Brioni, koju će nakon pokretača Pahora nastaviti Pirc Musar.

(Beta)

