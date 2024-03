Na manifestaciji ‘Za bebu više’ u Nišu zlatnici i statue za male Konstantine

Niška Gradska opština Medijana 11. put organizovala je manifestaciju „Za bebu više“, a prvi put dodelila je zlatnike i statue cara Konstantina dečacima koji se zovu Konstantin.

Među bebama rođenim u proteklih godinu dana bio je i mali Konstantin Milošević čija mama Sara je kazala da su suprug i ona odabrali to ime jer lepo, jedinstveno i ne tako često.

Sara je pohvalila ideju opštine Medijana da daruje dečake koji se zovu kao prvi hrišćanski car. „Mislim da je to baš lepa ideja, originalna. Trebalo bi češće da se sprovodi, možda i svake godine, zašto da ne.“

Predsednik Gradske opštine Medijana Nebojša Kocić rekao je da je ta opština darivanjem dečaka koji se zovu Konstantin podseća na to da je Niš rodni grad cara Konstantina koji je 313. godine ustoličio hrišćanstvo.

„Želimo da na ovaj način ukažemo na to da je u našem gradu rođen car Konstantin i da je to velika stvar, jer je on ustoličitelj hrišćanstva. Moramo da budemo ponosni na to i da više eksponiramo tu činjenicu. Da je u nekoj drugoj zemlji možda bi se se mnogo više to eksponiralo. Mi na žalost vrlo skromno pričamo o tome“, smatra Kocić.

Kocić je podsetio da opština Medijana izdvaja značajna sredstva u cilju podsticaja nataliteta, a sa istim ciljem organizuje i manifestaciju „Za bebu više“.

„Ovim šaljemo poruku našim sugrađanim i želimo da podignemo svest o značaju porodice, o značaju rađanja dece kako bi pobedili ovu pošast koja se zove „bela kuga“. Za prvorođeno dete u porodici dajemo 10.000 dinara, trećerođenu bebu u porodici 1.000 evra, odnosno 10.000 dinara mesečno, za četvororođeno dete 150.000 dinara, a za petorođeno dajemo 200.000 dinara. Takođe za vantelesnu oplodnju dajemo ljudima koji ne mogu biološkim putem da postanu roditelji 200.000 dinara, 20 bračnih parova dobije novac svake godine“, istakao je Kocić.

U okviru manifestacije „Za bebu više“ u parku Svetog Save organizovane su najrazličitije zabavne aktivnosti za decu, poput druženja sa klovnovima, mađioničarem i glumcima u kostimima junaka iz crtanih filmova.

