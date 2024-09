Na skupu sa Vučićem građani rekli da brinu zbog vode, ali bilo i kritika opozicije

Građani koji su se okupili u Ljuboviji da sa predsednikom Srbije Aleksandar Vučić razgovaraju o rudniku litijuma izrazili su bojazan da će čitav njihov kraj biti zatrovan, ali i pitali ima li države stručnjake koji će doneti odluke.

Jedan građanin nije imao pitanje, već je veći deo svog izlaganja posvetio kritikovanju Zlatka Kokanovića iz pokreta „Ne damo Jadar“, a na dobacivanje građana da to nema veze s temom, Vučić im je rekao da „slobodno mogu da odu“ i pitao ih „zašto su nervozni“.

Posle promotivnog izlaganja zaposlenih u kompaniji Rio Tinto koje je predsednik pozvao na ovaj sastanak, za reč se javio Borivoj Popović, inženjer iz Krupnja koji je ukazao na problem opadanja podzemnih voda koje će u perspektivi izazvati trajno sušenje drveća.

Kao drugi problem je naveo da će, kad prestanu da rade rudničke pumpe, doći do zarušavanja i pukotina, sleganja terena, a voda koja će teći kroz pukotine nosiće štetnu mineralizaciju i mešati se sa rekom Jadrom.

„Nastaće nesaglediva šteta. Zemlja postaje neupotrebljiva, što je razlog za iseljavanja. SANU je još 2021. godine rekla da ne treba praviti taj rudnik, ja se slažem. Ako je to sve tako dobro za nas, ne treba angažovati sve medije da nam objasne da to shvatimo“, rekao je Popović i pitao čak i ako dođe do rudnika, kolika će uopšte biti dobit za Srbiju.

Izvršni direktor Rio Tinta Jakob Stausholm odgovorio je da će rudnik uzimati vodu samo iz donjih slojeva, ali da će sva voda koja se ispušta biće prerađena i najmanje jednako čista kao ona koju je uzeo.

Istakao je da će se koristiti oko pet posto potrošnje vode Loznice i zanemarljivo mali deo vode iz Drine.

Glavna zastupnica kompanije Rio Tinto u Srbiji Marijanti Babić je rekla da njima ovakav skup nije neobičan, ali je istakla da sada „imaju sa sobom predsednika i ministre“.

Ona je navela da SANU nije rekla da je rudnik loš za Srbiju i dodala da je objavljeno 15.000 negativnih članaka o Rio Tintu, a mnogo manje pozitivnih, te pozvala da se otvori rasprava na osnovu dokumenata.

Milivoje Adrić iz Jadra je rekao da je radio sa Zlatkom Kokanovićem iz „Ne damo Jadar“, ali se više puta pravdao da je to morao samo da bi saznao šta planira to udruženje.

Izneo je niz kritika na račun protesta i njihovog organizatora, uz tvrdnju da je „ovo pitanje rušenja vlasti, a ne Rio Tinta“.

Na dobacivanje nekoliko ljudi da nije fer da se oduzima vreme za lične rasprave, predsednik im je odgovorio da su nervozni, da ne viču i da ako im se ne dopada mogu slobodno da odu.

(Beta)

