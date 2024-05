Na Zlatiboru obeležen jubilej 50 godina izgradnje pruge Beograd-Bar

Dolaskom nekadašnjih akcijaša koji su pre pet decenija učestvovali u izgradnji pruge Beograd-Bar i otkrivanjem spomen-ploče u železničkoj stanici Branešci u zlatiborskom selu Šljivovica obeleženo je 50 godina od izgradnje pruge koja i danas povezuje Beograd i Bar, saopšteno je danas.

Kako je saopšteno iz opštine Čajetina, u znak zahvalnosti svim meštanima koji su učestvovali u izgradnji te pruge, udruženje učesnika Omladinske radne akcije „Beograd-Bar“ je predsedniku opštine Čajetina Milanu Stamatoviću uručilo zahvalnicu za aktivnosti u realizaciji obeležavanja ovog jubileja.

Zamenik predsednika opštine Čajetina Miloje Rajović je tom prilikom podsetio da je tada na teritoriji opštine Čajetina izgrađen Zlatiborski tunel, kao najduži na barskoj pruzi, kao i tri velika mosta – Ribnica, Vrelo i most na Jablanici.

„Vi ste to gradili, a mi bismo, uz pomoć države, to trebali da rekonstruišemo, čime bi Zlatibor i čitav Zlatiborski okrug dobili još jednu modernu saobraćajnicu. Nadamo se da će država, baš kao i u Vojvodini, i u našem kraju opredeliti sredstva za rekonstrukciju pruge koja bi kao takva trajala još najmanje 50 godina“, rekao je on.

Vozom, koji je simbolično nazvan „Jubilarni brigadirski voz“, u Branešce su došli članovi Udruženja učesnika omladinske radne akcije „Beograd-Bar“.

