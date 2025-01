NADA: Novi Sad bez vode, problem će eskalirati

Odbornička grupa „Nada za Novi Sad – Pokret obnove Kraljevine Srbije – Novi DSS“ upozorila je danas da se u tom gradu u narednom periodu može očekivati „nestabilno vodosnabdevanje pijaćom vodom upitnog kvaliteta“.

Oni su na konferenciji za novinare naveli da građani Novog Sada u poslednja dva meseca, u periodu od ponoći pa do otprilike pet ujutro, nemaju vode jer se sprovodi delimična ili potpuna restrikcija, kao i da bi problem mogao da eskalira u narednom periodu.

Odbacili su kao „neistinite“ tvrdnje iz Javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija da je uzrok tome nizak vodostaj Dunava.

„Informacija do koje smo došli je da JKP Vodovod i kanalizacija u ovom trenutku uspeva da preradi 1.000 litara vode po sekundi a to nije dovoljno za snabdevanje Novog Sada i prigradskih naselja. Neophodno je da to bude oko 1.300-1.400 litara“, naveo je Dragan Miličević iz Pokreta obnove Kraljevine Srbije.

Ocenio je da je „suštinski“ problem to što je pomenutih 1.000 litara maksimalni kapacitet kojim vodovod raspolaže, i dodao da ne postoji način na koji je moguće u ovom trenutku povećati kapacitet vode.

„Neophodno je da se izgrade novi bunari, kao i da postojeći bunari rekonstruišu. U ovom trenutku je ovo stanje održivo zato što je zima i zato što je smanjena potrošnja vode, a postavlja se pitanje šta će se desiti za nekoliko meseci, kada dođe toplije vreme i kada bude veća potreba za vodom“, rekao je Miličević.

Dodao je da gradonačelnik Milan Đurić i rukovodstvo JKP Vodovod i kkanalizaacija „moraju jasno građanima da kažu šta se dešava sa vodom“.

„Ukoliko oni tu istinu ne kažu i ukoliko budu i dalje iznosili saopštenja kao do sada, onda je jasno svim građanima da nas dovode u zabludu, kao što su nas dovodili u zabludu po pitanju nematoda i govorili da je sve u redu i u skladu sa pravilnikom, pa sutradan smenili direktora Instituta za javno zdravlje Vovjdoine“, rekao je Miličević.

Miloš Tubić iz Novog DSS upozorio je da zbog toga što vodovod „ne želi“ da objavi plan tačnih restrikcija ili isključenja po zonama i vremenskim periodima, praktično sva domaćinstva, i gradska i prigradska, svoje najveće potrošače poput bojlera, veš mašina ili sudomašina koriste tokom dana, čime se dodatno opterećuje budžet svakog domaćinstva.

„Na kraju, od silne želje Srpske napredne stranke da izgradi Novi Sad na vodi, došli smo do toga da imamo Novi Sad bez vode“, rekao je Tubić.

(Beta)

