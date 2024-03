Nadbiskup Nemet: Važno je da Uskrs proslavimo sa porodicom i da se posvetimo Bogu

$bp(„videoBox-1615016“, );

Beogradski nadbiskup Ladislav Nemet poručio je danas da vernici treba da proslave Uskrs sa porodicom i da je to prilika da se ljudi više posvete Bogu.

Beogradski nadbiskup je rekao gostujući na Radio televiziji Srbije (RTS) da Uskrs ove godine dolazi u složenim svetskim okolnostima i pozao je ljude na veću odgovornost, na mir u domovima i u svetu.

„Ja sam govorio o teškom stanju u kojem živimo, to su rat u Ukrajini, rat u Gazi. Posebno Gaza, jer to je sveta zemlja. Izrael, Gaza, to je teren gde se Isus rodio, gde je živeo, gde je umro i uskrsnuo. Za vreme velikih praznika, posebno verskih, nije se ratovalo. Danas se ni to uopšte ne poštuje“, rekao je nadbiskup Nemet.

Po njegovim rečima u Ukrajini dva hrišćanska naroda se ubijaju čak i za Uskrs i političari bi trebalo da budu mudri i da učine sve kako bi srprečili ratove.

„Kada je papa rekao da koriste Belu zastavu, mislio je na pregovore. Ukrajinci su to shvatili kao navijanje za Ruse i poziv da se predaju. Nije tako, nego da se završi nepotrebno krvoproliće. Nekoliko kilometara, pa nekoliko hiljada kvadratnih kilometara nikad neće nadoknaditi toliko ljudskih života i razbijenih, uništenih egzistencija kao što sada vidimo“, rekao je nadbiskup Nemet.

U Uskršnjoj poslanici nadbiskup je poručio da je Uskrs promenio budućnost stvorenog sveta, a u njemu i čoveka i da vera daje snagu ljudima da istraju na svom životnom putu.

„Svako od nas zna šta mu je slaba tačka. Znači, svako od nas, ako zna samoga sebe, zna nešto što može da promeni, da bi bilo još bolje“, rekao je Nemet.

(Beta)

