Nagoveštaj povlačenja nepopularnog Maska iz Trampove administracije

Američki medij Politiko je objavio da je „predsednik Donald Tramp najavio onima koji su mu bliski, uključujući članove kabineta, da će se Ilon Mask u narednim nedeljama povući iz svoje uloge u američkoj vladi“.

Mask je izdašno podržao Trampa u predizbornoj kampanji i postavljen je na čelo novouspostavljenog „Odeljenja za efikasnost vlade“ (DOGE) da bi se „demontirala birokratija“ u Vašingtonu, odnosno da bi se gašenjem agencija i masovnim otpuštanjem skresali rashodi savezne vlasti.

Politiko piše da su „obojica odlučila (…) da će uskoro biti vreme da se Ilon Mask fokusira na svoje poslove i da zadrži sporednu ulogu“.

„Mislim da je on sjajan, ali takođe mislim da ima odličnu kompaniju koju treba da vodi i da će joj se u jednom trenutku vratiti. On to želi“, rekao je juče Tramp novinarima u Beloj kući.

Mask je milijader, savetnik Trampa, takođe prvi čovek proizvođača električnih vozila Tesla i svemirske kompanije Spejs Iks. Poseduje i platformu Iks, bivši Tviter.

Na nagoveštaj odlaska Maska iz vlade akcije Tesle su danas porasle na Njujorškoj berzi pošto su nedeljama padale, a više od šest odsto prilikom današnjeg otvaranja trgovanja.

Popodne je cena Teslinih akcija porasla za 5,33 odsto, na 282,73 dolara.

Vrednost akcija Tesle je ranije opala zbog naglog pada prodaje u svetu automobila sve omraženijeg Maska.

Za prva tri meseca ove godine Tesla je prodala 336.681 električno vozilo što je pad od 13 odsto u odnosu na isti period 2024. godine, kada je prodala 386.810.

I nova vozila Tesle pred auto-salonima, i vozila koja imaju privatni vlasnici su na meti vandalizama, bojkota i protesta u SAD i drugim zemljama otkako se Mask zbližio sa Trampom. Neki vlasnici stavljaju na svoja vozila nalepnice s izvinjenjem što ih imaju, kao i da su ih kupili pre no što je Mask ušao u vladu. Polovne Tesle se u SAD veoma teško prodaju, često u bescenje.

(Beta)

