Najviše pitanja poslanika o spotu koji glumce targetira kao neprijatelje države

Poslanici Skupštine Srbije postavljali su danas pitanja nadležnima, a najviše o propagandnom spotu kojim se glumci targetiraju kao neprijatelji države. Poslanik Zeleno levog kluba Robert Kozma pitao je ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašić i ministarku kulture Maju Gojković šta će učiniti da se zaustave pretnje glumcima i širenje mržnje koje dolazi od najviših državnih funkcionera među kojima je potpredsednica skupštine Sandra Božić.

„Sandra Božić je u starom radikalskom maniru dala sebi za pravo da napada Milana Marića i određuje ko je Srbin, a ko izdajnik. Usledile su pretnje deci glumice Tamare Dragičević, na mrežama se šire snimci koji targetiraju više od 40 glumaca jer su se drznuli da podrže proteste ‘Srbija protiv nasilja'“, rekao je Kozma.

Kozma je naveo da je upravo širenje mržnje izvelo građane na ulice, rekao da građani traže smenu REM-a, rukovodstva RTS-a, ukidanje frekvencija Pinku i Hepiju i ponovio ostale zahteve protesta.

Poslanica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić navela je da se danima vrti film kojim se targetiraju glumci i to samo nekoliko dana nakon pretnji Tamari Dragićević i njenoj deci.

Tepić je navela da taj film podseća na onaj iz „Pinkove kuhinje“ nakon kojeg je ubijen Oliver Ivanović.

„A predsednik države ide na televiziju Hepi da im daje legitimitet, a da odgovara glumcima da moraju da budu spremni da prime politički odgovor“, rekla je Tepić i ocenila da je Aleksandar Vučić sinoć nastavio da preti glumcima, a istovremeno „oslobodio“ direktorku OŠ Vladislav Ribnijar rekavši da je „to jedna brižna žena“.

Ona je dodala da je prosvetna inspekcija naložila da direktorka bude smenjena, ali da ona još nije „razrešena jer je trebalo da navodno dočeka Vučića“.

Usame Zukorlić iz Stranke pravde i pomirenja pitao je komisiju za akreditaciju i Ministarstvo prosvete da li je tačno da su smerovi pravo, ekonomija, engleski i srspki jezik na državnom univerzitetu u Novom Pazaru izgubili akreditaciju i da studenti neće moći da se upišu na te smerove.

Poslanica Dveri Tamara Milenković Kerković pitala je ministarku energetike Dubravku Đedović zbog čega se iznose netačne informacije da je EPS transformisan u zatvoreno akcionarsko društvo kada tako nešto u Srbiji ne postoji.

Pitala je i da li je supruga Aljbina Kurtija deo norveškog ekspertskog tima i da li je Norveška odabrana jer je njen sistem potpuno privatizovan, a cena struje astronomska.

Poslanik „Moramo Zajedno“ Aleksandar Jovanović Ćuta pitao je ministarku zdravlja može li da bude formirana nezavisna lekarska komisija da proveri da li je tačan navod poslanice Srpske napredne stranke Nataše Jovanović da je „njen prijatelj“ Aleksandar Vučić sklon manično depresivnim stanjima i epizodama.

Strahinja Erac iz Zavetnika pitao je zašto vlast obmanjuje Srbe pričama o ZSO ako je to još jedan vidi prihvatanja kosovske države, s obzirom na to da niko nije reagovao na izjave američkog izaslanika za zapadni Balkan Gabrijela Eskobara da je to način da se ukloni kontrola koju Srbija ima na severu Kosova.

Nenad Mitrović iz Demokratske stranke tražio je da ministar prosvete Đorđe Milićević donese diplomu skupštini na uvid jer „niko ne zna šta je završio“, a Siniša Kovačević iz Narodne stranke zahtevao je da se otkrije ko je autor filma koji targetira glumce kao neprijatelje države, kako je naveo, u „fašističkom maniru“.

On je pitao i da li su otkriveni napadači na poslanike Nebojšu Bakareca i Svetozara Vujačića kao i na državnog sekretara Lava Grigorija Pajkića.

Poslanik Branko Vukajlović iz koalicije Nada pitao je do kad će država da uništava stočare tako što dozvoljava uvoz iz EU zamrznutog mesa kojem je rok upotrebe šest meseci, a u Srbiji je rok godinu dana.

Sanja Ćalović iz SPS-a govorila je o tome da Hrvati falsifikuju činjenice i „otimaju srpsku istoriju“, prisvajajući Nikolu Teslu.

Ona je pitala vladu da li planira državnu kampanju kako bi se osujetili pokušaji falsifikovanja istorije.

Poslanik SNS-a Milimir Vujadinović tvrdio je da se na protestima pojavio pripadnik takozvane „Alijine armije“ u Bosni i Hercegovini i pitao da li će on biti ministar u prelaznoj vladi, da li opozicija planira da pozove pevača Tompsona i da im himna bude njegova pesma.

Ne navodeći da li kada kaže mudžahedini i „Alijina armija“ misli na vojsku pokojnog Alije Izetbegovića, on je pitao poslanike „da li mogu da zamisle da neki pripadnik 63. padobranske protestuje protiv vlasti u Bosni i Hercegovini“.

Posle pitanja, nastavljena je rasprava o osnivanju anketnog odbora koji bi trebalo da utvrdi činjenice o ubistvima u školi „Vladislav Ribnikar“ i okolini Mladenovca.

(Beta)

