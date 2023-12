Najviši most na svetu biće završen sredinom 2025. godine u jugozapadnoj Kini

Most Velikog kanjona Huađiang u jugozapadnoj kineskoj provinciji Guidžou, koji je trenutno u izgradnji i koji bi trebalo da bude najviši most na svetu, trebalo bi da bude završen do juna 2025. godine, najavili su novinarima predstavnici lokalnih vlasti, prenosi Sinhua.

Polovina konstrukcije je završena, skoro dve godine nakon što je gradnja počela u dubokoj klisuri u jugozapadnom Guidžouu.

Viseći most sa čeličnim nosačima dugačak 2.890 metara biće deo autoputa u Guidžouu, sa projektovanom visinom od 625 metara od dna klisure do palube mosta.

Most će značajno smanjiti vreme prelaska kanjona, sa otprilike 70 minuta na samo oko minut.

U planu je niz programa razgledanja i rekreacije na temu mosta, rekli su novinarima predstavnici pokrajinske vlade.

U provinciji Guidžou, smeštenoj među valovitim planinama i klisurama, nalazio se gotovo polovina od 100 najviših mostova na svetu. Most Beipanđiang na granici provincija Guidžou i Junan trenutno je najviši most na svetu, na oko 565 metara iznad doline, što je ekvivalentno visini zgrade od 200 spratova.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.