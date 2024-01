Naoružani napadači upali u TV studio Ekvadora tokom direktnog prenosa

Naoružani napadači upali su u program kanala javnog televizijskog servisa u Ekvadoru preteći pištoljima i eksplozivom tokom prenosa uživo.

Predsednik Danijel Noboa proglasio je juče da je Ekvador u stanju „unutrašnjeg oružanog sukoba“ i naredio „neutralizaciju“ bandi umešanih u trgovinu drogom.

Here’s some of the very fine people Kamala was talking about coming to our border. They took over a news station in Ecuador. I’m sure they’ll be on the way to our border in no time! pic.twitter.com/eEfzs9lIua

— 🇺🇸Travis🇺🇸 (@Travis_in_Flint) January 10, 2024

Muškarci naoružani pištoljima i štapovima dinamita ušli su u program TV mreže TC u lučkom gradu Gvajakilu tokom vesti koje su emitovane uživo.

U programu su se, pre prekida emitovanja, čuli pucnji i galama.

U napadu niko nije ubijen, a vlasti su kasnije saopštile da je svih 13 maskiranih napadača uhapšeno i da će biti optuženo za terorizam.

Vlasti nisu saopštile ko stoji iza napada na TV i niza drugih napada koji su nedavno potresli tu južnoameričku zemlju, u kojoj su dvojica vođa najmoćnijih narko-bandi Ekvadora nedavno pobegli iz zatvora.

Ubrzo nakon što su naoružani napadači upali u TV stanicu, predsednik Noboa je izdao još jedan dekret kojim se 20 narko bandi koje deluju u zemlji nazivaju terorističkim grupama i ovlastio je vojsku Ekvadora da ih „neutrališe“.

Predsedničkim dekretom se priznaje „postojanje unutrašnjeg oružanog sukoba“ i nalaže se „mobilizacija i intervencija oružanih snaga i policije da bi se garantovao suverenitet i nacionalni integritet protiv organizovanog kriminala, terorističkih organizacija i nedržavnih zaraćenih strana“.

U Ekvadoru je proglašeno vanredno stanje u trajanju od 60 dana.

Noboa je doneo tu odluku nakon što je vođa jedne od najvećih kriminalnih i narko bandi u zemlji, Adolfo Masijas, poznatiji kao „Fito“, pobegao iz zatvora u Gvajakilu.

(Beta)

