Napadi na prodavnice automobila Tesla dok Mask preuzima istaknutu ulogu u Trampovoj Beloj kući

„Sajber kamioni“ (Cibertruck) zapaljeni, meci i molotovljevi kokteli na salone Tesle i drugi napadi na imovinu sa logom kompanije Ilona Maska za proizvodnju električnih automobila pojavljuju se širom SAD i u inostranstvu.

Iako nema izveštaja o povređenima, mete su saloni Tesle, parkinzi, stanica za punjenje baterija i automobili Tesla u privatnom vlasništvu.

Došlo je do jasnog porasta otkako je predsednik SAD Donald Tramp preuzeo dužnost i ovlastio Maska da nadgleda novo „Odeljenje za vladinu efikasnost“ (DOGE) koje smanjuje potrošnju federalne države. Stručnjaci za domaći ekstremizam kažu da je još nemoguće znati da li će talas napada prerasti u dugoročni obrazac.

U Trampovom prvom mandatu, njegova imanja u Njujorku, Vašingtonu i drugde postala su prirodno mesto za proteste. U prvim danima njegovog drugog mandata, Tesla ima tu ulogu.

„Tesla je laka meta“, rekao je Rendi Blazak, sociolog koji proučava političko nasilje. „Ti automobili su na ulicama, a predstavništva u našim kvartovima“.

Kritičari Maska su organizovali desetine mirnih demonstracija pred Teslinim predstavništvima i fabrikama širom Severne Amerike i Evrope. Neki vlasnici Tesle, uključujući američkog senatora koji se svađao sa Maskom, obećali su da će prodati svoja vozila.

Tužioci u Koloradu optužili su jednu ženu prošlog meseca u vezi sa napadima na salone Tesle, uključujući molotovljeve koktele bacane na vozila i reči „nacistički automobili“ ispisane sprejom na zgradi.

A federalni agenti u Južnoj Karolini su prošle nedelje uhapsili čoveka za koga kažu da je zapalio stanice za punjenje baterija vozila Tesla u blizini Čarlstona. Agent iz Biroa za alkohol, duvan, vatreno oružje i eksploziv napisao je u izjavi da su vlasti u njegovoj spavaćoj sobi i novčaniku tog čoveka našle spise koji su kritični prema vladi i DOGE-u.

Neki od najistaknutijih incidenata prijavljeni su u levičarskim gradovima na severozapadu pacifičke obale, poput Portlanda, Oregona i Sijetla, gde je raspoloženje protiv Trampa i Muska jako.

Muškarac iz Oregona suočava se sa optužbama nakon što je navodno bacio nekoliko molotovljevih koktela na prodavnicu Tesla u Salemu, a zatim se vratio sutradan i pucao. U predgrađu Portlanda Tigardu, više od deset metaka je ispaljeno na Teslin salon prošle nedelje, oštetivši vozila i prozore. To je drugi put za nedelju dana da je ta prodavnica bila meta.

Četiri „sajber kamiona“ su zapaljena na Teslinoj parceli u Sijetlu ovog meseca. Svedoci su u petak prijavili da je muškarac polio benzinom neupotrebljeni Tesla „model S“ i izazvao požar i na ulici u Sijetlu.

U Las Vegasu nekoliko Teslinih vozila zapaljeno je u utorak ispred Teslinog servisnog centra, gde je reč „otpor“ crvenom bojom ispisana na ulaznim vratima zgrade. Vlasti su saopštile da je najmanje jedna osoba bacila molotovljeve koktele – boce napunjene benzinom ili drugom zapaljivom tečnošću i ispalila nekoliko metaka u vozila.

„Da li je to bio terorizam? Da li je to bilo nešto drugo? To svakako ima neke od obeležja – pisanje na zidu, potencijalni politički plan, čin nasilja“, rekao je Spenser Evans, specijalni agent zadužen za kancelariju FBI u Las Vegasu, na konferenciji za novinare.

Tesla je nekada bio miljenik levice. Uz pomoć saveznog zajma od 465 miliona dolara za vreme Obamine administracije, kompanija je popularizovala električna vozila i dokazala, uprkos njihovoj prvobitnoj reputaciji, da ne moraju da budu mala, teška, nemoćna i ograničenog dometa.

Međutim, u skorije vreme, Mask se udružio sa desnicom. Kupio je društvenu mrežu Tviter, preimenovao je u X i izbrisao ograničenja koja su razgnevljavala konzervativce. Procenjuje se da je potrošio oko 250 miliona dolara da podstakne Trampovu republikansku kampanju 2024, postavši daleko njegov najveći dobrotvor.

Mask nastavlja da vodi Teslu i X i proizvođača raketa SpaceX dok je i aktivan Trampov savetnik.

Tesline akcije su udvostručile vrednost u nedeljama posle izbora Trampa, ali su od tada izgubile sve te dobitke.

Tramp je dao podsticaj kompaniji kada je pretvorio prilaz Bele kuće u salon električnih vozila. On je promovisao vozila i rekao da će kupiti „model S“ od 80.000 dolara, izbegavajući žestoke kritike električnih vozila kakve je ranije izgovarao.

Mask se kratko osvrnuo na vandalizam u ponedeljak na podkastu senatora Teda Kruza, rekavši da „barem nešto od toga organizuju i plaćaju levičarske organizacije u Americi, koje u suštini finansiraju levičarski milijarderi“.

„Ovaj nivo nasilja je sulud i duboko pogrešan“, napisao je Mask u utorak na svojoj platformi X, podelivši video snimak spaljivanja Tesle u Las Vegasu. Kompanija „Tesla samo pravi električne automobile i nije uradila ništa da zasluži ove zle napade“.

Progresivna grupa „Indivisible“ koja je objavila vodič za pristalice da organizuju proteste „Musk or Us“ (Mask ili mi) širom zemlje, navodi u saopštenju da su sve njene smernice javno dostupne i „eksplicitno podstiču mirne proteste i osuđuje sve akte nasilja ili vandalizma“.

Neki vlasnici Tesle pribegli su nalepnicama na braniku da bi se distancirali od nove stigme svojih vozila i možda odvratili potencijalne vandale. Na nalepnicama piše: „Kupio sam ovo pre nego što smo znali da je Ilon lud“ i „Samo sam želeo električni automobil. Izvinite momci“.

Cene polovnih „Cibertrucksa“, Teslinog najkarakterističnijeg proizvoda, pale su za skoro osam odsto otkako je Tramp preuzeo dužnost, prema CarGurus-u, koji objavljuje cene polovnih vozila, ali ostalo tržište je stabilno.

Bela kuća je svom snagom stala uz Maska, najvišeg člana Trampove administracije i ključnog donatora komiteta koji promovišu Trampove političke interese. Tramp je rekao da vandalizam nad Teslom predstavlja „domaći teror“, a Tramp je zapretio odmazdom, upozoravajući da će oni koji ciljaju tu kompaniju „proći kroz pakao“.

Državna tužiteljka Pam Bondi je rekla da je otvorila istragu „da vidi kako se ovo finansira, ko stoji iza ovoga“.

„Ako pipneš Teslu, odeš u zastupstvo, uradiš bilo šta, bolje se pazi jer mi idemo na tebe“, rekla je Bondi u petak na Fok Business Netvork-u. U izjavi od utorka, ona je obećala da će „nastaviti istrage koje donose teške posledice“, uključujući i „one koji deluju iza kulisa kako bi koordinirali i finansirali ove zločine“.

Kolin Klark, viši naučni saradnik u Soufan centru, rekao je da levičarsko političko nasilje ima tendenciju da cilja imovinu, a ne ljude. On posmatra uspon neonacističkih grupa kao veću bezbednosnu pretnju.

„To nije vrsta dela kojoj bih dao prioritet“, rekao je Klark o napadima na Teslu, „ne trenutno u poređenju sa svim drugim pretnjama koje postoje“.

Tereza ​​Remzdel je predsednica Teslinih vlasnika države Vašington, kluba za Tesle entuzijaste, a ona i njen muž poseduju tri takva automobila.

„Mrzite Ilona i Trampa koliko god želite – to je u redu i fensi, to je vaš izbor“, rekla je ona. „To ne opravdava uništavanje nečije imovine, vandalsko uništavanje, paljenje. Da se vaš glas čuje postoje drugi načini koji su efikasniji“.

„Volim svoj auto. To je najsigurniji auto“, rekla je Remzdel. „Neću dozvoliti da me neko drugi osuđuje zbog automobila koji vozim“.

(Beta)

