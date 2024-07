Naredne nedelje specijalistički pregledi u vojnim zdravstvenim ustanovama

Vojne zdravstvene ustanove u Beogradu, Novom Sadu i Nišu organizovaće od 29. jula do 2. avgusta specijalističke preglede povodom obeležavanja 185 godina vojne sanitetske službe.

Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, građani će moći da obave preglede na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA) u Beogradu kao i vojnim bolnicama u Novom Sadu i Nišu ukoliko sutra i u petak zakažu termine.

„Na VMA će biti omogućeni pregledi kardiologa, endokrinologa, dermatologa i hirurga plastičara. U Vojnoj bolnici Niš biće dostupni specijalisti opšte hirurgije, oftalmologije, otorinolaringologije, ginekologije, interne medicine, pulmologije, neurologije, kožnih bolesti, infektivnih bolesti i psihijatrije a u Vojnoj bolnici Novi Sad građane će pregledati opšti hirurzi, ortopedi, ginekolozi, fizijatri, specijalisti interne medineurolozi, psihijatri i radiolozi“, piše u saopštenju.

Pacijentima sa prethodno utvrđenim oboljenjima preporučeno je da na pregled donesu potrebnu prethodnu medicinsku dokumentaciju, kao i rezultate laboratorijskih analiza.

Zainteresovani građani mogu zakazati termine za preglede na VMA sutra od 9 do 12 časova pozivom na broj 064/8467-222, za preglede u Vojnoj bolnici Niš sutra i u petak od 8 do 14 časova pozivom na brojeve 018/555-061 i 018/555-054 a za preglede u Vojnoj bolnici Novi Sad sutra i u petak od 8 do 14 časova pozivom na broj 021/4835-630.

(Beta)

