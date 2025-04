Naslovne strane za petak, 4. april 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za petak, 4. april pišu o (predsednik SAD Donald) Trampovom carinskom ratu sa celim svetom, o dva kandidata za novog premijera i o studentima koji su biciklima krenuli za Strazbur.

ALO – „Dva kandidata za premijera“, piše list o konsultacijama za novog predsednika Vlade Srbije.

BLIC – „Dva imena za mandatara“, odluka u narednih 24 do 36 sati. List piše i o akciji akademaca, „Studenti biciklima do Strazbura“, Do Saveta Evrope putovaće 12 dana i preći 1.300 kilometara.

VEČERNJE NOVOSTI – „Šta svetu i nama donosi Trampov rat carinama“. List piše i da „SNS ima većinu, dva imena za mandatara“, za vikend odluka o vladi.

DANAS – „Ruta od 1.300 kilometa za bolju podršku Evrope“, Studenti biciklisti juče ispraćeni na put do Strazbura uz ovacije više stotina građana i povike „Pumpaj“. List piše i da su televizije N1 i Nova izložene novim manipulacijama nakon prodaje SBB mreže, „Politički pritisak da se istini ograniči domet“.

INFORMER – „Šef Bele kuće uveo carine na robu iz gotovo svih zemalja sveta“, piše list o carinama koje je uveo američki predsednik. „Imaćemo novog premijera“, rekao je o konsultacijama za kandidata za novog predsednika Vlade Srbije premijer u tehničkom mandatu Miloš Vučević.

KURIR – „Gotove konsultacije s predsednikom, odluka o novom premijeru u subotu“, piše list. „Tramp uveo tarife od deset odsto na uvoz robe u SAD iz svih zemalja“, piše list.

NOVA – „Trampov šamar Srbiji“, Američka administracija nam uvela carine od 37 odsto. List prenosi i izjavu Zorana Đajića o tužbi koju je dobio od zaposlenog u „Startingu“, „Sad znamo ko je odgovoran za pad nadstrešnice“.

POLITIKA – Posle objave Trampovog carinskog rata, „Pretnje protivmerama stižu sa svih strana sveta“. List donosi i analizu „Zašto su carine SAD za Srbiju među najvišim – 37 odsto“.

SRPSKI TELEGRAF – O carinama koje je uveo američki predsednik Donald Tramp.

(Beta)

