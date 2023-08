Nastavićemo da učestvujemo u organizaciji protesta – Srbija protiv nasilja

Novi šef poslaničke grupe Narodne stranke (NS) Stefan Jovanović izjavio je danas da će ta stranka „i dalje nastaviti da učestvuje u organizaciji protesta“ Srbija protiv nasilja.

„Verujem da bi protesti trebalo da dobiju novi zamah, ali da bi se to dogodilo, mislim da moramo da proširimo krug onih koji učestvuju u organizaciji protesta. Pre svega mislim na parlamentarne stranke koje do sada nisu učestvovale u organizaciji, ali i na one vanparlamentarne“, rekao je Jovanović u intevjuu za list Danas.

On je o doskorašnjem šefu odborničke grupe (NS) Miroslavu Aleksiću, koji se sa istomišljenicima odvojio u Narodni pokret Srbije, rekao da je on „neko ko se istinski bori protiv režima.

„Aleksić je čovek s kojim sam blisko sarađivao godinama, a pogotovo od kada smo izabrani za poslanike, i nemam ništa loše da kažem o njemu“, naveo je Jovanović.

(Beta)

