Naučnici otkrili tehnologiju kamenih alata istočnoazijskih hominina pre više od milion godina

Fotografija Instituta za paleontologiju i paleoantropologiju kičmenjaka (IVPP) Kineske akademije nauka prikazuje kameno oruđe otkriveno na lokaciji Cenđiavan u basenu Nihevan, u severnoj Kini (Sinhua)

Međunarodni istraživački tim predvođen kineskim naučnicima otkrio je da su istočnoazijski hominini posedovali naprednu tehnologiju kamenih alata još pre 1,1 milion godina, mnogo ranije nego što se mislilo.

Tim, predvođen Institutom za paleontologiju i paleoantropologiju kičmenjaka (IVPP) Kineske akademije nauka, sproveo je sistematsku studiju o karakteristikama tehnologije kamenih alata na lokaciji Cenđiavan u basenu Nihevan, u severnoj Kini, otkrivajući najranije pripremljenu tehnologiju jezgra u Evroaziji, prenosi Sinhua.

Prema tehničkoj analizi i visokopreciznom 3D skeniranju kamenog oruđa na lokalitetu, istraživački tim je otkrio kako su hominini na lokalitetu pravili i koristili kameno oruđe. Rezultati pokazuju da je na lokaciji postojala pripremljena osnovna tehnologija.

Tehnologija pripremljenog jezgra je važan deo ašelske (starijepaleolitske) industrije, prve standardizovane tradicije izrade alata Homo erectusa i ranog Homo sapiensa. Istraživački tim veruje da su hominini na lokalitetu Cenđiavan imali sličan kognitivni nivo i tehničke sposobnosti kao ašelski hominini.

Studija je od velikog značaja za proučavanje evolucije i inovacije rane paleolitske tehnologije, rekao je Pei Šuven sa IVPP, jedan od autora studije.

To pokazuje veliki potencijal basena Nihevan u istraživačkom polju konstruisanja modela razvoja ljudske evolucije i ponašanja u istočnoj Aziji milionima godina, rekao je Pei.

Studija je objavljena u časopisu Prosidings Nacionalne akademije nauka SAD (Proceedings of the National Academi of Sciences of the United States of America – PNAS).

