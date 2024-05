Nenadić (TS): Minimalna mogućnost poboljšanja izbornih uslova u Srbiji do 2. juna

Direktor organizacije Transparentnost Srbija i član Radne grupe za unapređenje izbornih uslova Nemanja Nenadić je danas ocenio da je minimalna mogućnost poboljšanja izbornih uslova za lokalne izbore 2. juna.

On je za Televiziju N1 kazao da još nije precizirano kakva će ovlašćenja imati ta radna grupa prilikom kontrole biračkog spiska i dodao da će to biti razmotreno narednih dana, a da je planirano da Radna grupa radi do kraja septembra.

Po njegovim rečima stanje je daleko od poboljšanja, ali će vlast sigurno kao argument koristiti to što je osnovala Radnu grupu za poboljšanje izbornih uslova.

Nenadić je rekao da su do sada na sastancima razmatrane preporuke koje se tiču Regulatornog tela za elektronske medije, izveštavanja medija, pritiska na birače i biračkih spiskova, ali o još mnogo problema tek treba da se razgovara.

(Beta)

