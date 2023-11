Nestao muškarac iz sela Reka u studeničkom kraju, potraga u toku

Muškarac iz zaseka Čorbići u selu Reka, između Studenice i Ridna je nestao a za njim tragaju policija vatrogasno spasilačke jedinice i meštani, objavio je danas kraljevački portal Krug.

On je, kroz smetove, traktorom krenuo od kuće u subotu uveče do puta Studenica-Rudno, gde je trebalo da se nađe sa članovima porodice koji bi ga prebacili do Kraljeva, ali se sa njima nije sastao, piše taj portal.

U toku je potraga u koju su uključeni i pripadnici lovačkih udruženja, članovi njegove porodice i meštani studeničkih sela.

Traktor je tokom potrage pronađen na oko dva kilometra od kuće.

I juče popodne u tom kraju besnela je mećava koja je otežavala potragu, a snežni pokrivač viši je od pola metra sa velikim nanosima snega.

Portal prenosi, pozivajući se na informacije meštana, da je u gokčaničkom i studeničkom kraju i dalje veliki broj domaćinstava bez struje, kao i i da su neka sela dobila električnu energiju posle 50 časova.

(Beta)

