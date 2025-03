Nikola Lakić: Iznošenjem neistina Vučić počinio više krivičnih dela

Advokat Nikola Lakić izjavio je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić počinio niz krivičnih dela saopštavajući neistine da se 15. marta u Beogradu planiraju sukobi i neredi.

Lakić je agenciji Beta kazao da je sasvim izvesno da je Vučić počinio teži oblik krivičnog dela „izazivanje panike i nereda“, jer je, kako je naveo, to uradio iznošenjem neistina preko sredstava javnog informisanja.

„U normalnim državama, nakon višednevnih iznošenja ovih informacija, tužilastvo bi pozvalo Aleksandra Vučića da tužilaštvu dostavi sve informacije i dokaze koje poseduje i iznosi javno, kako bi tužilaštvo u skladu sa zakonom procesuirilo odgovorne. Međutim, mi živimo u zemlji gde je na čelu tužilaštva Zagorka Dolovac, osoba koja je nesposobna, a politički podobna i gde svojim nečinjenjem zajedno s Vučićem razara Srbiju“, ocenio je advokat.

Prema njegovim rečima, izazivanje podela u društvu jeste modus operandi Aleksandra Vučića.

„Od svog početka političkog delovanja do danas sve što radi jeste izazivanje podela i na taj način već 12 godina vlada Srbijom. Navodi da je on sprečio ‘obojenu revoluciju’, da se pripremaju neredi velikih razmera i pokušaj državnog udara, jesu propaganda režima i režimskih tabloida koji služe isključivo da zastraše građane, međutim mnogo ozbiljniji problem jeste što se na taj način vrše i ozbiljna krivična dela, za koja Aleksandar Vučić mora da odgovara“, istakao je Lakić.

Dodao je da sve što Vučić radi u poslednjim mesecima „služi isključivo u propagandne svrhe i očuvanje sopstvene kriminalne vlasti“.

„To što Vučić danima unazad preko medija saopštava da se na protestu 15. marta u Beogradu planiraju sukobi i neredi, i da on ima te informacije, služi pre svega kako bi se jedan deo građana odvratio da ne dolazi na planirani protest, ali takođe iznošenjem takvih neistina Vučić je više puta počinio niz krivičnih dela. Sasvim je izvesno da je počinio krivično delo ‘izazivanje panike i nereda’ i to kvalifikovani i teži oblik jer je to uradio iznošenjem ovih neistina preko sredstava javnog informisanja“, objasnio je advokat.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je sinoć nazvao studente „boljševičkim plenumašima“, optuživši ih da su ispred RTS-a naneli težu povredu policajcu u civilu Lazaru Baćiću, iako se na snimcima jasno vidi da su policajca povredile njegove uniformisane kolege.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com