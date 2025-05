Njujork Tajms: Trampovi sinovi sa poslovima idu na tri kontinenta, od čega profitira njihov otac

Neka vrsta takmičenja između dva starija sina američkog predsednika Donalda Trampa odvija se ovih dana širom Evrope, SAD i Bliskog istoka koja, kako se čini, nastoje da nadmaše jedan drugog u poplavi porodičnih poduhvata namenjenih zgrtanju novca u kojima kapitalizuju na očevom imenu i moći, piše danas Njujork Tajms.

Ovaj list piše o „jurišu na zgrtanje“ milijardi dolara koji ima vrlo malo presedana u američkoj istoriji, a u čijem je sklopu jedan od Trampovih sinova, Donald Tramp Mlađi bio u Srbiji.

Tamo, podseća Njujork Tajms, porodica Tramp planira izgradnju hotela „na zemljištu u posedu (srpske) vlade“, a prilikom posete Beogradu Tramp Mlađi se „sastao sa predsednikom Aleksandrom Vučićem čija je aministracija odobrila hotelski projekat, u koji je uključen i Džared Kušner, zet američkog predsednika, u ulozi graditelja“.

List citira Vučićevu objavu sa društvenih mreža posle ručka s Trampom Mlađim: „Niko ne može reći da smo negostoljubivi. Pripremili svom ovo prase za Donalda Trampa Juniora“.

Njujork Tajms pominje neke od projekata u koje su umešani Donald Tramp Junior i njegov brat Erik: luksuzni hotel u Dubaiju, otmeni stambeni oblakoder u Džedi, dva projekta sa kriptovalutama u SAD, novi teren za golf i kompleks vila u Kataru i novi privatni klub u Vašingtonu.

Po navodima njujorškog dnevnika, u mnogim slučajevima ovi novi poslovi, koji su promovisani prošle nedelje, neće doneti ličnu korist samo Eriku Trampu i Donaldu Trampu Mlađem već i njihovom ocu, predsedniku lično.

List ukazuje da je rodina i nekih ranijih predsednika, poput brata Džimija Kartera, Bilija, brata Džordža Buša Mlađeg, Nila, i sina Džozefa Bajdena, Hantera, imala poslovne poduhvate koji su izazivali sumnje u potencijalni sukob interesa.

Međutim, dodaje Njujork Tajms, ono što njihove poslove razlikuje od poslova dva Trampova sina jeste to što će od potonjih finansijski profitirati i sam aktuleni predsednik.

Maraton njihovog sklapanja poslova je tako ubrzan da mnogi njegovi elementi privlače tek ograničenu pažnju javnosti u SAD, iako se najveći deo toga odvija naočigled.

To je, ukazuje list, delom zato što se Trampovi sinovi pojavljuju među publikom koju mahom čine ulizice, a delom i zato što njihov otac predsednik, njegovi saradnici i njegov savetnik-milijarder Ilon Mask dospevaju na naslovne strane stalnim prilivom kontroverzi u kojima krše norme.

Bela kuća kaže da nkakvih etičkih problema nema u poslovanju Trampovih sinova usled toga što oni tim poslovima upravljaju i tvrde da tu „nema nikakvih sukoba interesa“.

Međutim, Trampov finansijski izveštaj kojeg on po zakonu mora da podnese, pokazuje da on i dalje ostvaruje ličnu korist od većine ovih poslovnih poduhvata.

Erik Tramp je izjavio za Njujork Tajms da su mnogi od poslova koje on i njegov brat promovišu, od biznisa sa kriptovalutama do nekretnina, bili u razvoju pre no što je njihov otac reizabran za predsednika SAD. „Gradimo najistaknutije projekte na Zemlje i predvodimo digitalnu revoluciju“, izjavio je on.

Donald Tramp Mlađi je odbacio svaku pomisao da trguje očevim imenom, rekavši da je on poslovni čovek čitavog svog odraslog života, a onda je napao napao Hantera Bajdena koji je prodavao slike dok je njegov otac Džozef bio predsednik.

„Smešno je što levvičarski mediji misle da ja treba da se zatvorim u sobu sa rešetkama dok mi je otac predsednik i da treba da prestanem da radim ono što radim preko 25 godina da bih zaradio za život i obezbedio moje petoro dece. Kako, god, ako to i učinim, pretpostavljam da bih uvek mogao da se bavim slikanjem, čuo sam da od toga može baš lepo da se zaradi“, napisao je on sarkastično u izjavi za Tajms.

List piše da je samo u poslednjih 10 dana Donald Tramp Junior bio u Mađarskoj, Rumuniji, Srbiji i Bugarskoj na plaćenoj turneji sa govorima koju je prozvao „Trampova poslovna vizija 2025“, a koja uključuje i posete – uz učešće šefova vlada i političkih kandidata.

Otprilike u isto vreme, Erik Tramp je „kao u šatlu“ jurio po Kataru, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i drugim zemljama Bliskog istoka da bi promovisao porodične planove izgradnje i kriptovaluta.

Sam predsednik je ovih dana obavljao svoj deo porodičnog biznisa, pa je prošlog vikenda prisustvovao jednom događaju namenjenom prikupljanju novca u njegovom klubu Mar-a-Lago na Floridi.

To je, navodi list, njegova deseta poseta tom klubu otkako se u januaru vratio u Belu kuću, a mnoge te vikend-posete sa političkim okupljanjima omogućuju njegovoj porodici da plaća račune.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com