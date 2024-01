Nominovani evropski rekorderi po SLAPP tužbama, među njima i Dijana Hrkalović

Evropska CASE koalicija (Coalition against SLAPPs in Europe) koja se bori protiv takozvanih SLAPP tužbi pokrenula je i ove godine „takmičenje“ za SLAPP političara i SLAPP državu godine, odnosno za one koji imaju najviše tužbi protiv medija, a među predloženima je i Dijana Hrkalović, nekadašnja visoka funkcionerka Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

Kako su naveli na društvenoj mreži Iks (X), Dijana Hrkalović, koja je osumnjičena za saradnju sa organizovanim kriminalnim grupama, podnela je 11 tužbi protiv novinara i urednika KRIK-a.

Pored nje, među kandidatima su i italijanska premijerka Đorđa Meloni, kao i gruzijski ministar za interno raseljene osobe Davit Patsatsia.

Kada je reč o državama, nominovane su Hrvatska, Malta i Poljska.

Hrvatsko novinarsko društvo, navela je CASE koalicija, registrovalo je 935 aktivnih tužbi protiv novinara u toj zemlji.

Dodali su da je Malta među zemljama koje imaju najviše tužbi protiv novinara i podsetili na ubistvo istraživačke novinarke Dafne Karuana Galicije (Daphne Caruana Galizia), koja je bila i žrtva najviše SLAPP tužbi.

Naveli su da je među nominovanima i Poljska, zemlja u kojoj političari podnose višestruke tužbe protiv novinara o istim medijskim prilozima.

Među nominovanim kompanijama su GAZ Sistem koji je u poljskoj tužio aktiviste zbog članka u kojem se kritikuje odluka o izgradnji LNG terminala, zatim osiguravajuća kompanija LEV INS u Bugarskoj koja je tužbom tražila pola miliona evra od medija zbog članka o dugovanjima osiguravača, kao i austrijski SPAR, koji je tužio borce za zaštitu životinja.

SLAPP tužbe (u prevodu sa engleskog znači „šamar“) predstavljaju zloupotrebu prava i cilj im nije zadovoljenje pravde nego „zatrpavanje“ medija i aktivista tužbama kako bi ih finansijski i vremenski iscrpili i onemogućili da se bave svojim poslom.

„Cilj tužilaca nije da opovrgnu nešto što je objavljeno i izrečeno, već da ućutkaju one koji kritički istupaju u javnosti. A sloboda govora i pravo na informisanje su temeljne vrednosti demokratije“, objasnila je ranije predstavnica Nezavisnog društva novinara Vojvodine Branka Dragović Savić.

NDNV je bio prva organizacija iz Srbije koja je pristupila CASE koaliciji.

(Beta)

