Novaković za Betu: Sve ključne odluke u Vladi Srbije donosiće braća Vučić

Poslanik i potpredsednik Narodnog pokreta Srbije (NSP) Borislav Novaković izjavio je danas da je mandatar Miloš Vučević školski primer da za uspeh u politici nije nužno biti sposoban, ali je važno biti prihvatljiv, i da će sve odluke u Vladi Srbije i dalje donositi braća Andrej i Aleksandar Vučić.

Novaković je agenciji Beta kazao da predsednik Srbije Aleksandar Vučic nije Vučevića predložio zbog njegovih vrlina nego zbog očitih mana.

„Narodski rečeno on ‘ne štrči’. Kada pogledate vrhušku Srpske napredne stranke (SNS), vidite da je Vučević prosek i presek te stranke. Dakle, njega ne preporučuje natprosečnost nego prosečnost. Njega kvalifikuju i preporučuju dve osobine, koje se samo u diktatorskim sistemima doživljavaju kao vrline, a to su disciplina i poslušnost“, ocenio je on.

Prema njegovim rečima, sve ključne odluke u Vladi Srbije će i dalje donositi braća Vučić uz asistenciju Siniše Malog „kao prvog operativca i distributera budžetskog novca“.

Na pitanje kako je Vučević upamćen kao gradonačelnik Novog Sada u tri mandata, Novaković je rekao da ne postoji nijedan potez ili značajna investicija koja je popravila kvalitet života u Novom Sadu.

„Njegov način upravljanja Novim Sadom karakteriše deficit znanja i stručnosti i suficit bahatosti i prostakluka. Novom Sadu se u mandatima Vučevića dogodilo ono što je pre njega bilo nezamslivo. Od uređenog grada, Novi Sad je postao neuredan, zapušten, i prljav. Urabnistička i građevinska mafija koju je on doveo i u učvrstio, unakazila je grad do neprepoznatljivosti“, kazao je potpredsednik NPS-a.

Novaković je naveo da je Vučević otvorio vrata Novog Sada za, kako je rekao, kriminalne aktivnosti Zvonka Veselinovića i Andreja Vučića.

„Za Vučevića se ne vezuju afere nego je on ‘afera’ sam po sebi. Afera je njegovo drugo ime. Vrata Novog Sada širom je otvorio za kriminalne aktivnosti Zvonka Veselinovića i Andreja Vučića“, rekao je Novaković navodeći tri primera koruptivnosti Vučevićevog načina upravljanja gradom.

„U centru građevinskih mahinacija i upodobljavanja urbanističke dokumentacije je kompanija ‘Galens’. Bukvalno rade šta hoće. Trenutno se’pakuje’ urabinistički plan koji toj kompaniji omogućuje da gradi ‘Novi Sad na vodi’, na obali Dunava. Omogućuju gradnju zgrada od 20 spratova, baš na parceli koju je ta kompanija kupila u vreme kada taj prostor nije bio građevinsko zemljište nego korito reke“, istakao je on.

Kao drugi primer Novaković je naveo kompaniju „ES Capital 2013 doo Novi Sad“ koja je, kako je rekao, formalno u vlasništvu supruge Vučevićevog bliskog saradnika Slobodana Milića Bocare.

„Ta firma je sagradila dva naselja ‘Telepsku dolinu’ i ‘Telepsku dolinu grande’ ukupne vrednosti od preko 50 miliona evra. Taj Slobodan Milić Bocara, s frimom koju nije registrovao na svoje ime, gradi naselje ‘Skver Garden’ vrednosti 250 miliona evra. Podsećam da je ta firma osnovana s osnivačkim ulogom od 1.000 dinara 2013. godine, a sada je poslovno carstvo“, kazao je poslanik.

Treći primer je, dodao je Novaković, firma „Montop doo“ Marka Bosanca Bosketa „osuđivanog novosadskog kriminalca i ličnog prijatelja Miloša Vučevića“.

„Njegova firma ‘Montop’ radi očitavanje brojila za potrebe EPS-a na teritoriji čitave države. Prvi njihov ugovor je bio na preko 12 milijardi dinara, drugi u vrednosti preko četri milijarde dinara. Posle njihovog ‘očitivanja brojila’ ogromna većina domaćinstava je bila oštećena, jer su računi za struju neobjašnjivo i eneromno uvećani“, kazao je Novaković.

Upitan da li i u čemu postoji bliskost između Vučevića i Andreja Vučića, kako to tvrde pojedini mediji, Novaković je rekao da Andrej Vučić „kampuje“ u Novom Sadu.

Prema njegovim rečima, Andrej Vučić je pred decembarske izbore okupio sve novosadske kriminalce predvođenje osuđivanim narko dilerom Goranom Kovačevićem Gorancem i dogovarao kupovinu glasova u Novom Sadu.

„Andrej Vučić je u Novom Sadu sve vreme u dve uloge: prvo, zajedno sa Zvonkom Veselinovićem vrši pritisak na poslovne ljude, a drugo, s Goranom Kovačevićem Gorancem i Marko Bosancem Bosketom organizuje kupovinu glasova za SNS. Kroz sve te kriminalne aktivnosti izgradio je poverenje i prisan odnos s Vučevićem, koje je i rezultirao predlogom njegovom rođenom bratu da Vučevića predloži za novog mandatara“, smatra Novaković.

Na pitanje da li očekuje da će se Vučević kao pravnik i premijer boriti protiv kriminala i korupcije u državnim strukturama, Novaković je rekao da je to nemoguće.

„Stari latini bi rekli contradictio in adiecto (protivrečnost u datom). Ne može on da se bori protiv sebe samog i onog što je uspostavio i usavršio kao gradonačelnik Novog Sada. Koruptivnost nije manjkavost, nego suština i stil vladanja SNS-a. Zato se Milošu Vučeviću smeši uloga srpskog Sanadera“, rekao je Novaković.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.