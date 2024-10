Novinar Vasović: Vučić je izazvao poremećaj svesti velikog dela srpskog društva

Novinar Milenko Vasović izjavio je danas da je kolektivni poremećaj svesti zahvatio veliki deo društva i da je Aleksandar Vučić uspeo da za deceniju vlasti izazove poremećaj pameti kod većine svojih podanika.

Vasović je u intervjuu agenciji Beta kazao da ljudi u Srbiji danas ne znaju da li je odricanje od dela teritorije pobeda ili poraz, da li je lopovluk štetan po državu, da li su vazduh i voda zagađeni ako su crni.

Na pitanje da li je predsednik Vučić uspeo da promeni svest srpskog naroda, s obzirom da je 2014. godine rekao da će mu to biti najteži posao, Vasović je kazao da je najbolji Šešeljev (Vojislav) učenik uspeo da za deceniju vlasti izazove poremećaj pameti kod većine podanika, „da sludi mnoge koji život provode u tumaranju i da zastraši dobar deo onih koji bi imali šta da kažu, ali se boje linča“.

„Kolektivni poremećaj svesti zahvatio je veliki deo društva koji više ne ume da rasađuje. Ljudi ne znaju da li je odricanje od dela teritorije pobeda ili poraz, da li je lopovluk štetan po državu, je li prostitucija poželjno zanimanje, da li su vazduh i voda zagađeni ako su crni i tako redom. Sluđeni pojedinci koji čine društvo izgubili su moć rasuđivanja, a na one koji su još sačuvali svest nasrću oni koji su glavu odavno odložili na stranu, kao pijani svatovi“, rekao je on.

Prema njegovim rečima, šta je Vučićev naum bio vidi se po onome što je postigao.

„Nema nadaleko ovako raspamećenog naroda, a možda ga nikad u istoriji nije bilo. Bar polovina punoletnih ne ume da vidi i prepozna zlo i nesreću koja se nadvila nad Srbijom i kao kuga se širi iz centra prestonog grada. Ljudi su naoko budni, a zapravo su u stanju duboke nesvesti. Svaka mu čast na tome, to nije uspelo ni komunistima, ni fašistima, ni Turcima“, istakao je Vasović.

Upitan koje instrumente i metode koristi vlast da bi promenila svest naroda, Vasović je rekao da su podvala, laž i nasilje odlike autokratskih režima.

„To su tri tačke oslonca koje daju statiku, plus profesionalni patriotizam koji se koristi kao pomoćna noga kad god zatreba. Na to dodate dobošare koji preko takozvanih medija hvale vođu na sva usta, onda malo milostinje koja se deli narodu i eto kolektivne nesvesti“, objasnio je.

Dodao je, da bi stvar bila zacementirana – sve se relativizuje.

„Od ‘nema predaje’ stigli smo do zatvaranja srpskih pošta i nestanka dinara na severu Kosova, od ‘zlatnog doba’ i neviđenog napretka do jeftinog parizera, od obrazovnog programa na nacionalnim televizijama do tuče i seksa u rijaliti programima“, naveo je.

Kazao je i da se zaduživanje zemlje proglašava uspehom.

„Ugovor o izvozu tartufa i rakije u Kinu vredan 0,5 miliona evra saopštava se kao najveći privredni uspeh. Maser vodi najveći državni fond, a Mići pečenjari poverava najveće preduzeće na Balkanu. Službe bezbednosti čuvaju plantažu marihuane, a general policije investira i prodaje stanove po Beogradu. Diplome se kupuju, robijaš snima spot u školi… Na sve to dolazi čuveno naprednjačko – pa šta? Da, to jeste promena svesti, samo na gore. A to ‘gore’ ima jednostavan naziv – luda zemlja. Zlatiborci bi rekli: ‘Kakav domaćin takvi i ukućani'“, istakao je novinar.

Na pitanje šta je bio cilj Aleksandra Vučića kada se odlučio za promenu svesti naroda, Vasović je rekao da „ovde nije reč samo o promeni stanja svesti nego i o zatupljivanju naroda“.

„Da je vlast želela da menja svest naroda, na bolje, razume se, radila bi to drugačije. Afirmisala bi vrednosti kao što su znanje pristojnost, solidarnost… Ne bi se glorifikovalo nasilje, primitivizam, svađe s narodima u okruženju. Rad i kvalitet bili bi vrednost, a ne provizije, korupcija i lopovluk. Ne bi nam ministri bili s kupljenim diplomama“, ocenio je.

Vasović ističe da je lično Vučić mogao da svojim primerom pokaže kako treba menjati svest na bolje.

„Recimo, svakog vikenda je mogao da izvede svoje pristalice da očiste Srbiju. Da povade smeće iz korita reka, da uklone divlje deponje. Za deset godina država bi ličila na rajski vrt. Tako se menja svest naroda. Ne, oni prednjače u bahaćenju, zagađivanju i sejanju mržnje. Kad su do sada najgori mogli doprineti promeni na bolje – nikad. A cilj je da se stanje razvaljenog društva, s jednim, jedinim gazdom zadrži što duže. Da bi vladajuća klika mogla da troši, odnosno da pljačka državni novac bez ikakve kontrole. To je suština i smisao ‘menjanja svesti'“, naglasio je Vasović.

Na pitanje da li je jedan od ciljeva promene svesti naroda bio i stvaranje podaničkog mentaliteta, Vasović je rekao da naprednjačka vlast gaji podaništvo kao usev.

„Umesto da se kroz obrazovanje, vladavinu prava, jake institucije nekako suzbija i neutralizuje, naprednjačke vlasti samo podstiču podaništvo. Gaje ga kao usev. Dakle, podaništvo nije cilj, već sredstvo za samovlašće, za stvaranje priče o nepogrešivom ‘vođi’. A ‘vođa’, naravno zna kuda će s našim novcima i šta će s našim životima. Kad bude ispostavljen račun za ovo doba koje su oglodali gubavci, on će se verovatno pridružiti bratu Kokezi (Slaviša) na kakvom egzotičnom ostrvu, a sirotinja će plaćati ceh“, istakao je.

Na pitanje kakva je uloga provladinih medija u promeni svesti naroda, Vasović je kazao da su vlasnici tih „nazovi medija“ prikriveno ljudi iz vlasti ili prevaranti koji su svoju poziciju iskoristili da se obogate.

„Nema tu medija, to su štabovi preko kojih se šire pomenute podvale, seje strah i panika. Publika se zasipa nebitnim sadržajem da bi se sakrila važna pitanja – gde su naše pare, kako su cene veće nego u okruženju, zašto plaćamo doprinose za zdravstvo ako se lečimo privatno itd. Vlasnici tih, nazovi medija su ili prikriveno ljudi iz vlasti ili prevaranti koji su svoju poziciju iskoristili da se obogate. Njima se upravlja iz jednog centra koji se kolokvijalno može nazvati ministarstvo za sluđivanje naroda i njegovo sedište je na Andrićevom vencu“, naglasio je.

Prema njegovim rečima, problem je što se u takvu sliku utopio i Javni servis RTS koji, kako je rekao, ne služi na dobrobit građana koji ga plaćaju već u interesu vladajuće klike.

„Nema dijaloga, javnih rasprava, nema valjanog izveštavanja sa skupova koji vlastima ne odgovaraju. Za ljude koji argumentovano kritikuju režim tamo su zatvorena vrata. I kako u takvim uslovima da narod ne poremeti pameću?“, zapitao se Vasović.

Kazao je da će biti posledice po narod i državu biti pogubne.

„Tenzije u društvu titraju na ivici fizičkihh sukoba što režimu apsolutno odgovara, jer je sila u njihovim rukama. Zemlja je prezadužena, ma šta pokazivali kreditni rejtinzi i procenti. Krediti su neracionalno trošeni, nema nove vrednosti, niti proizvodnje koja može da finasira dugove. Godišnje obaveze po kreditima bliže se cifri od sedam, osam milijardi evra. Taj novac Srbija nema sem u novim zaduženjima, a mi gradimo nacionalni stadion i vašarsku šatru zvanu Expo. Samo nam treba još litijum i rudnici, pa da potpuno nestanemo. Jedan čovek odlučuje o svemu, a njegove namere i pamet ne ulivaju nadu“, zaključio je Vasović.

(Beta)

