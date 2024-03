Novinari i aktivisti: Vučićevi i Dodikovi ljudi su nudili novac za prestanak kritikovanja

Nekoliko novinara i aktivista izjavilo je večeras da su ih osobe iz okruženja predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Republike Srpske Milorada Dodika zvali i „pokušavali da ih korumpiraju u zamenu za prestanak kritikovanja vlasti“.

„Zvali su me iz Vučićevog kabineta sa nekakvom ponudom koja mi se nije dopala. Usput su mi rekli da on pozeleni kad čuje moje ime. Niko od njegovih najbližih saradnika ne može da ga trpi, ali mora jer znaju da nikada više u Srbiji neće raditi nijedan posao ukoliko ga napuste“, rekao je glumac i reditelj iz Sarajeva Feđa Štukan na tribini „Strani plaćenik, a domaći izdajnik“ u Dubrovniku.

Novinar i pisac Dragan Bursać rekao je da ga jednom prilikom pozvao jedan „Dodikov ministar“.

„Zvao me je Dodikov ministar i pitao me da li bih bio njegov savetnik i ponudio mi cifru. Ja sam to odbio, a on je rekao: ‘Znaš šta, Bursać, Ronaldo je Ronaldo pa promeni klub'“, naveo je Bursać.

Aktivistkinja Aida Ćorović je ispričala da ju je, kada joj je mlađi brat umirao, zvala Suzana Vasiljević iz Vučićevog kabineta sa ponudom za posao.

„Bio mi je svaki dinar potreban. Ali, prosto postoje granice koje ne mogu da pređem“, kazala je Aida Ćorović.

Ona je ocenila da je prirodni sled stvari činjenica da su na vlasti u Srbiji oni koji su proizvodili ratove na prostoru Jugoslavije devedesetih godina 20. veka a koji sada „vode rat protiv sopstvenog naroda“.

„Kosmička pravda je to što Srbija prolazi kroz ovaj pakao. Zlo je izvrtelo krug i vratilo se tamo odakle je počelo. Mi sad gledamo završetak metastaza u jednom društvu. Vučić i njegova klika znaju da će biti mrtvi istog trenutka kada padnu s vlasti. A neću ih ubiti ja ili obični građani, već kriminalci i mafijaši sa kojima su radili“, ocenila je Aida Ćorović.

Televizijski voditelj Zoran Kesić rekao je da, bez obzira što se ponekad to čini uzaludno, vredi nastaviti sa borbom za ljudska prava i „protiv ludila“.

Tribina je održana u pozorištu Marina Držića, u okviru festivala „Rebedu“, koji se održava od 7. do 10. marta u Dubrovniku, a ove godine nosi naziv „Kupi mi, mama, jedan mali rat!“.

Festival je posvećen i obeležavanju 60. godišnjice rođenja preminulog novinara i pisca iz Splita Predraga Lucića (1964 – 2018), jednog od osnivača kultnog nezavisnog nedeljnika iz najvećeg dalmatinskog grada, „Feral tribjun“ (Feral Tribune).

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.