Novopazarski gimnazijalci ruše rodne stereotipe

Učenice i učenici Gimnazije u Novom Pazaru razgovarali su, u okviru radionice „Svi imaju reč – ravnopravno bez foliranja“, međusobno, ali i sa poznatim liderkama i liderima o rodnoj ravnopravnosti i rušenju rodnih stereotipa koje im društvo nameće.

Gotovo svi učenici kazali su da su se bar jednom u životu sreli sa tim da im kažu da neki posao ne treba da rade jer je „muški“ ili „ženski“, kao i da bi devojčicama trebalo pružiti veću podršku kako bi bile ravnopravne članice društva i kako bi mogle da slede svoje snove.

„Rodnu ravnopravnost vidim kao jednaku podeljenost u svim sferama života. Ipak, mislim da ne bismo svi trebali da radimo iste poslove, neki zahtevaju veću fizičku snagu, spremnost, a neki domišljatost, tako da neki više odgovaraju jednom, a neki drugom polu. Svakako mislim da devojčice treba motivisati i da se bave muškim poslovima, da rade u vojsci ili policiji, na primer“, smatra maturant Medžid Ibrahimović.

Njegova drugarica Aiša Mekić kaže da je rodna ravnopravnost ono što se dešava u njenoj porodici, gde svako radi sve poslove, bez ikakvih podela.

„Nažalost, zbog mentaliteta u Novom Pazaru se rodna ravnopravnost ne praktikuje svugde, čast izuzecima. U našoj kući nema podela poslova, svi rade sve. Imam mlađeg brata, on će se jednog dana osamostaliti i moraće da zna sve poslove, pa i one koje sam ja radila dok je on bio mali. Zato ga sada učim da radi sve“, dodaje ona.

Direktorka Nevladine organizacije „Impuls“ iz Tutina Dženeta Agović, koja se četvrt veka bavi osnaživanjem žena u Sandžaku bila je fasicinirana razgovorom sa učenicima novopazarske Gimnazije koji su je iznenadili zainteresovanošću za temu.

„Mlade devojke i mladići bili su odlični, ali su rekli da im nedostaje znanja o tome, to je sjajno. Svidela mi se otvorenost devojaka da komotno pričaju o temama nasilja nad ženama i uopšte tih dominantnih obrazaca ponašanja i zadatih normi i podela koje postoje. To mi je najjači utisak, kao i da muškarci nisu doživeli sebe kao nekog ko je napadnut od strane žena, već su aktivno učestvovali u diskusiji“, kaže Agović.

Alumnistkinja Akademije ženskog liderstva Misala Zukorlić smatra da su ovakve radionice idelna prilika da se mladim ljudima poruči da veruju u sebe i svoje snove, kao i da brane ono u šta veruju.

„Nije važno da li ćete odabrati da budete pekar ili inženjer, već da volite to što radite i da u tome budete najbolji. Rođeni smo jednaki, ali nam društvo, ne samo u Novom Pazaru, nameće rodne stereotipe koji ne treba da budu prepreka mladima. Mladi su tu da menjaju svet, a mi smo tu da ih podržimo“, poručuje ona.

Direktorka novopazarske Gimnazije Dženana Raždaginac veruje da su ovakve aktivnosti veoma bitne, pogotovo za devojke, kako bi postale svesne svojih potencijala, veština i umeća i kako bi kasnije bile sigurnije liderke, preduzetnice ili inovatorke.

„Promovisanje ovakvih vrlina, veština i vrednosti je veoma bitno za rušenje rodnih stereotipa i stvaranje ravnopravnijeg društva. Ranije su uspešne preduzetnice držale predavanja i inspirisale naše devojčice da se zauzmu za sebe, da donose odluke, da znaju svoja prava i doprinesu društvu“, navodi direktorka te srednje škole.

Miloš Đajić iz Akademije ženskog liderstva kaže da su radionice idealna prilika da se razgovara o tome kako izgleda život u Sandžaku iz perspektive žena, ali i da se raspravlja o tome šta muškarci i žene treba da menjaju kako bi lokalna zajednica bila bolja.

„Treba da ih ubedimo da rodnu ravnopravnost prihvate i primene kao koncept života. Bez rodne ravnopravnosti nema ni ekonomskog napretka, ni napretka zajednice, nema ni dovoljnog učešća žena“, poručuje on.

Radionica u novopazarskoj Gimnaziji organizovana je u okviru projekta „Svi imaju reč – zajedno za rodnu ravnopravnost u školama“ koji sprovodi Akademija ženskog liderstva u saradnji sa Medijskim centrom Beta, a u sklopu programa „Mladi i mediji za demokratski razvoj“ Beogradske otvorene škole, koji podržava Švedska.

(Beta)

