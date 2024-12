Novosadska opozicija: Sud potvrdio da je optužnica protiv Vesića obična farsa

Udružena novosadska opozicija je danas ocenila da je to što je Viši sud u Novom Sadu odbio zahtev Tužilaštva da optuženi bivši ministar Goran Vesić bude pritvoren, „potvrda da se radi o običnoj farsi za potrebe smirivanja javnog mnjenja“ i o pokušaju da se umiri nezadovoljstvo studenata i okončaju njihovi protesti.

„Nijedna afera u Srbiji nije dobila sudski epilog, pa očigledno neće ni slučaj brutalnog ubistva 15 ljudi u Novom Sadu, jer se svaka, počev od Jovanjice, pada helikoptera, ubistva na naplatnoj rampi i drugih za koje su odgovorni ljudi iz vlasti, završi sudskim sporom koji traje godinama i zatim oslobađajućom presudom ili nagodnom sa nekima koji nisu krivi, da preuzmu krivicu na sebe uz određenu nadoknadu“, navela je Udružena novosadska opozicija u saopštenju.

„Novosadska opozicija neće odustati od svojih zahteva sve do njihovih ispunjenja, a to je krivična odgovornost za sve koji su skrivili da 15 ljudi izgubi život i dvoje budu teško povređeni i politička odgovornost za one koji su stvorili klimu u državi i Novom Sadu u kojem je korupcija, arogancija i javašluk u poslu normalna pojava, a to su predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević i gradonačelnik Novog Sada, Milan Đurić“, zaključili su u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com