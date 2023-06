Obradović (Dveri): Protest u Čačku dao novu dimenziju okupljanjima protiv nasilja u Srbiji

Lider Dveri Boško Obradović je danas ocenio da je protestima protiv nasilja u Srbiji Čačak dao novu dimenziju zahtevima za smenjivanje odgovornih u lokalnoj i repubičkoj vlasti.

Obradović je novinareima u Čačku rekao da je to je „veliki iskorak“ u višenedeljnim protestima u Srbiji.

„Čačak je jasno na brojnim transparentima i u govorima ukazao da bi trebalo smeniti one koji su najodgovorniji, počevši od predsednika Srbije Aleksnadra Vučića do kompletne Vlade i gradonačelnika Čačka Miluna Todorovića“ rekao je on.

Naveo je da posle dva meseca, koliko u Srbiji traju protesti protiv nasilja, vlast ne ispunjava zahteve građana i da bi zato trebalo tražiti ostavke Vučića, Vlade i premijerke Ane Brnabić.

Podsetio je da su Dveri ponudile rešenje za izlazak iz političke krize: formiranje prelazne tehničke vlade koja bi trajala do završetka vanrednih izbora na svim nivoima.

„Prelazna vlada bi trebalo da bude garant da vlast neće zloupotrebiti predizborni period… a ako misli da je radila dobro, zašto se plaši izbora“, rekao je on.

Podsetio je i da su Dveri objavile “ ‘Belu knjigu’ o 44 neodgovorna postupka“ vladajuzće Srpske napredne stranke (SNS) u Čačku u poslednjih deset godina, koliko je SNS na vlasti, i da su to „44 razloga“ zbog kojih gradonačelnik Čačka treba da podnese ostavku.

Ukazao je na nekoliko događaja u Čačku u poslednjih godinu dana: rušenje tri mosta koji su odneli i ljudske živote u Jančićima, u Ovčar Banji i na Moravi između Mrčajevaca i Slatine, gde, kako je ocenio, samo čudom niko nije stradao.

„Šta više treba da se desi u Čačku da bi gradonačelnik podneo ostavku? Koliko još mostova da se sruši, koliko ljudskih života da se izgubi?“, pitao je on.

Ocenio je da su korupcija i stranačko zapošljavanje obeležje deset godina vlasti SNS u Čačku.

(Beta)

