Obradović (SSP): Na sednici Privremenog organa Beograda 176 tačaka dnevnog reda, bez javnosti

Kandidat za gradonačelnika Beograda ispred koalicije „Srbija protiv nasilja“ Vladimir Obradović izjavio je da je na sednici privremenog organa zakazanoj za danas predviđeno 176 tačaka dnevnog reda, od kojih „veliki broj ne zahteva hitnost“, a kojima se „javni interes stavlja po strani i forsira se privatni interes“.

Obradović, koji je i član Privremenog organa grada Beograda ispred Stranke slobode i pravde (SSP), je na konferenciji za novinare ispred ulaza u Skupštinu grada rekao da će se na današnjoj sednici, između ostalog, raspravljati i o nameri vlasti da nastavi projekte za rušenje Starog savskog mosta, dok se rasprava o metrou našla pod tačkom „tekuća pitanja“, tako da o njoj neće biti moguća detaljnija diskusija.

On je istakao da vlast koristi privremeni organ za promociju u predizbornoj kampanji, navodeći da će se na današnjoj sednici, iz koje je javnost isključena, raspravljati i o 100 miliona dinara koje je doskorašnji gradonačelnik, i predsednik Privremenog organa Beograda Aleksandar Šapić predvideo za „zakup bilborda“ za promociju projekata gradske vlasti.

„Jasno se radi o tome da od novca svih građana želi da promoviše sebe“, rekao je Obradović.

Kazao je i da će se raspravljati o nastavku „betonizacije“, za koju je naveo da je „odlika ove vlasti“.

„Na Slaviji se planira izgradnja 97.000 kvadrata stambenog i poslovnog prostora, objekata visine 32 metra, i u planu piše – nisu predviđene zelene površine“, istakao je Obradović.

Kazao je da se na dnevnom redu sednice Privremenog organa nalaze tačke o nameri za rušenje Starog savskog mosta.

„Tu je potreban (novi) most i može da se napravi bez rušenja“, rekao je Obradović govoreći o svom stavu po tom pitanju, i dodao da se zalaže da se Stari savski most pretvori u biciklistički i pešački most, a „svakako da se ne ruši“.

Član Privremenog organa Beograda i funkcioner Zeleno – levog fronta Dobrica Veselinović je rekao da je „odlika ove sednice (Privremenog organa) da se većina odluka provlači a da nisu hitne i bitne“.

Veselinović je rekao da će se članovi privremenog organa iz opozicije zalagati da njegov rad bude javan, što sada nije slučaj.

Konferencija za novinare članova Privremenog organa Beograda iz opozicije, čije je održavanje bilo najavljeno u zgradi Starog dvora, u Skupštini grada Beograda, održana je ispred ulaza u zgradu jer obezbeđenje nije dozvolilo ulazak novinara unutra.

(Beta)

