Obradović (SSP): 'Srbija protiv nasilja' neće dozvoliti rušenje Beogradskog sajma

Kandidat odborničke liste „Srbija protiv nasilja“ za gradonačelnika Beograda Vladimir Obradović je danas izjavio da ta lista neće dozvoliti rušenje Beogradskog sajma i da ne očekuje da će vlast to pokušati pre izbora 17. decembra, jer „nemaju zakonskog osnova za to“.

Obradović, funkcioner Stranke slobode i pravde (SSP), na konferenciji za novinare ispred ulaza u Beogradski sajam rekao je da će, ukoliko opozicija dobije izbore u Beogradu, „planovi Grada biti uređeni na takav način“ da će Sajam ostati.

„Izmeštanje Sajma drugde, daleko od očiju i srca Beograđana, mislim da nije dobra ideja. Možda napravimo određenu modernizaciju, ali Sajam mora da ostane ovde“, rekao je Obradović.

On je podsetio da vlast želi da ruši Sajam da bi „proširili Beograd na vodi“, ali i da bi „napunili svoje džepove“.

„Oni dušu jednog grada menjaju za kvadrate. Dakle, trampimo dušu jednog grada za kvadrate. To je nedopustivo. Mi ćemo 17. decembra srušiti vlast da vlast ne bi rušila Sajam i (Stari savski) most. A 18. decembra, kada se probudimo u slobodnom Beogradu, daćemo sve od sebe da ovaj grad sačuvamo, a da ovo mesto ostane mesto kulture, mesto sporta i mesto napretka ovog grada“, rekao je Obradović.

Obradović je podsetio da je u halama Sajma knjige potpisivao Ivo Andrić i da je odatle 1959. otišla i prva televizijska slika, i to upravo slika Starog savskog mosta koji aktuelna vlast takođe želi da ruši, a da su kroz sajamske hale prošli milioni posetilaca.

Nosilac beogradske liste „Srbija protiv nasilja“ Dobrica Veselinović je rekao da je ideja liste „Srbija protiv nasilja“ da „ne rušimo to što imamo, već da ga unapređujemo“.

Veselinović je podsetio da je kao kulturno dobro zaštićena Hala 1 Beogradskog sajma, a da je njihov stav da i hale 2, 3 i 4 takođe treba da budu zaštićene kao kulturno dobro.

„Mi smo se borili protiv projekta Beograda na vodi koji predstavlja simbol naprednjačke vlasti i krunu investitiorskog urbanizma, a ideja zašto oni žele da izmeste Sajam je da se Beograd na vodi proširi i to je ono što im nećemo dozvoliti“, rekao je on.

Veselinović je naveo da je „samo Hala 1 zaštićena. Naš stav je da i hale 2, 3 i 4 moraju da budu zaštićene kao kulturno dobro i pozivamo Zavod za zaštitu spomenika kulture da to uradi što pre. Sramota je što do sada nije urađeno. Naša porukama građanima je da Sajam ostaje i da Stari savski most ostaje“, poručio je on.

(Beta)

