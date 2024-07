O’Brajen: Srbija pomaže Ukrajini čineći svoje oružje dostupnim

Pomoćnik državnog sekretara SAD za evropska i evroazijska pitanja Džejms O’Brajen izjavio je da Srbija, čineći svoje oružje dostupnim, pomaže Ukrajini da odbrani teritorijalni integritet i da Vašington to pozdravlja.

Na pitanje televizije N1 u Vašingtonu, uoči samita lidera NATO-a, O’Brajen je rekao da su „saradnja i podrška Ukrajini od životnog značaja jer Ukrajina brani osnovni princip teritorijalnog integriteta“.

„Znam da predsednik (Srbije Aleksandar) Vučić govori o tom principu. Mi se ne slažemo oko nekih primena tog principa, ali u ovom kontekstu, ono što Srbija radi čineći svoje oružje dostupnim – time pomaže Ukrajini da odbrani suštinski princip međunarodnog prava i mi to pozdravljamo“, kazao je O’Brajen.

O’Brajen je rekao i da prošlonedeljna poseta zamenika ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandra Gruška Beogradu nije bila naročito uspešna, navodi N1.

„Videli smo izveštaje da je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije posetio Beograd. Ovde smo i gradimo partnerstvo sa Srbijom i državama regiona koji pripada Evropi i deo je Evrope. Čini se da Rusi imaju neke poteškoće da prihvate da je to budućnost, to jest da je i Srbija izabrana i da države regiona to zaslužuju. Rezultat tog razgovora, dakle, nije bio veliko iznenađenje“, kazao je američki diplomata.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.