Odbornici vlasti u Skupštini Kragujevca napustili sednicu o smeni gradonačelnika

Odbornici vladajuće koalicije u Skupštini Kragujevca napustili su današnju sednicu, na čijem je dnevnom redu zahtev za smenu gradonačelnika Nikole Dašića, posle čega je proglašena pauza zbog nedostatka kvoruma.

Odbornici većine predvođene Srpskom naprednom strankom (SNS) napustili su sednicu posle dvadesetak minuta a dok su izlazili iz skupštinske sale opozicioni odbornici su im dobacivali „kukavice“.

Na početku sednice za reč su se javljali samo odbornici opozicije koji su reklamirali povredu Poslovnika i negodovali što im jutros nije bio dozvoljen ulaz u Skupštinu grada pre 8.30, što su u holu Skupštine Kragujevca pripadnici obezbeđenja i što odbornici mogu da izađu samo na jedan izlaz gde se takođe nalazi obezbeđenje.

Odbornik Zajedno za Šumadiju Veroljub Stevanović je pozvao vlast da pokaže ugovor o angažovanju pripadnika obezbeđenja dok je predsednik Skupštine grada Ivica Momčilović rekao da će mu s tim u vezi dostaviti odgovor.

Odbornik Dalibor Jekić iz Stranke slobode pravde kazao je da je vlast „naterala službenike da stoje i čekaju ispred ‘okruglog’ šaltera“ pošto šalteri u prizemlju Gradske uprave danas ne rade.

„Čega se to vlast plaši? Ko je angažovao ljude iz JKP Šumadija i ‘Protekt sekjuriti’, da li su to batinaši ili su to stvarno zaposleni ljudi u tim preduzećima“, upitao je Jekić.

