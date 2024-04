Održavanjem lokalnih izbora u istom danu bila bi smanjena mogućnost preseljenja birača

Kopredsednica Zelenog levog fronta (ZLF) Biljana Đorđević rekla je danas da bi održavanjem beogradskih i ostalih lokalnih izbora u istom danu „bila smanjenja a ne ukinuta“ mogućnost preseljanja birača.

Đorđević, čiji ZLF je deo koalicije „Srbija protiv nasilja“, je kazala na N1 i da postoje tehničke mogućnosti da vlast to omogući, te kao jednu od njih navela i „leks specijalis“, odnosno poseban zakon.

„Ako raspišete te izbore u istom danu, u isto vreme ispunjavate i prvi uslov koji se tiče biračkog spiska, zato što je dobar deo sumnje a i dokaza koji se tiču manipulacije biračkim spiskom je vezano za migraciju birača iz mesta gde se ne glasa u ona gde se glasa“, kazala je ona.

Kako je navela, idealno bi bilo da svi lokalni izbori u Srbiji budu održani u istom danu kako bi se to sprečilo ali to nemamo jer su vlasti u decembru raspisale izbore u 65 opština i gradova.

„I dovele su nas faktički u situaciju da se našim zahtevom (o izborima u istom danu) samo smanjmo a ne da ukidamo mogućnost preseljenja birača“, kazala je.

Iz koalicija „Srbija protiv nasilja“ (SPN) i Nada su u ponedeljak saopštili da na razgovorima u skupštini Srbije o ispunjavanju preporuka ODIHR nije postignut dogovor i najavili nastavak razgovora u sredu, 3. aprila kada ističe rok da se prihvate zahtevi za fer izbore.

Vlastima su, na sastanku, izneli zahteve vezane za biračke spiskove, medijsku scenu i za održavanje istovremenih lokalnih izbora, tamo gde nisu bili organizovani u decembru.

Predsednica skupštine Srbije Ana Brnabić potom je kazala da do srede, 3. aprila u ponoć mora, po zakonskim rokovima, da raspiše beogradske izbore, a oni moraju da budu održani najkasnije, 2. juna, te da zahtev opozicije o raspisivanju beogradskih i ostalih lokalnih izbora u jednom danu nije moguć.

Iz „Srbije protiv nasilja“ su optuživali vlast za izbornu krađu i „frantomske birače“ na decembarskim izborima a što je vlast negirala.

Đorđević je ponovila da su opozioni zahtevi „minimalni“, te dodala da „ima vremena“ da sve što je opozicija tražila bude i ispunjeno.

„Ima vremena za sve to, … naša suštinska stvar je da mora da budu ispunjeni uslovi a kada će to dogoditi je, na kraju krajeva na vlasti, da ona nađe to rešenje“, kazala je ona.

Kako je navela, ima se vremena i za izmenu zakona koji bi omogućio raspisivanje svih lokalnih izbora u isto vreme.

„Moram da kažem da se juče glavni argument protiv tog našeg predloga i jednog tehničkog rešenja vlast navodila da to duboko zadire u demokratske norme … i moram da kažem da je to bila dobra prvoaprilska šala“, dodala je ona.

Prema njenim rečima, prvoaprilska šala je jer su to govorili predstavnici režima okarakterisanog, i u delu međunarodne zajednice, već deset godina kao izborna autokratija.

Upitana da li je realnije da izbori, na demokratski način budu održani 2. juna ili da pomere za jesen, ona je odgovorila: „Ako stvarno postoji želja da se ispune svi uslovi realnije je da se to odloži“.

Kako je kazala, tako bi bilo više vremena da se temeljno radi na svim stvarim „jer su problemi duboki“.

(Beta)

