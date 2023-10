Ograničavanje abortusa u Rusiji sve šire, moguća i zakonska zabrana

U najzapadnijem ruskom gradu Kalinjingradu mnogi su ogorčeni naporima poslanika da zabrani abortuse u privatnim klinikama.

Iako je abortus legalan i široko dostupan u Rusiji, nedavni pokušaji da se on ograniči uznemirili su mnoge u toj zemlji koja je sve konzervativnija. Aktivisti pozivaju pristalice prava na abortus da se zvanično žale, kruže onlajn peticije, čak organizuju i male proteste, kao u Kalinjingradu gde se jedne večeri ove nedelje 60 ogorčenih ljudi okupilo u jednoj knjižari i požalilo jedno drugom.

Privatne klinike u Rusiji su počele da prestaju da vrše abortuse. Ministarstvo zdravlja je sastavilo uputstvo za lekare kako da obeshrabre žene koje bi da prekinu trudnoću, a novi propisi će uskoro mnoga sredstva za hitnu kontracepciju učiniti praktično nedostupnim, a druga će poskupeti.U Sovjetskom Savezu zakoni su dopuštali abortus, ali bilo je teško nabaviti kontraceptivna sredstva.

Posle raspada SSSR-a, država i zdravstveni stručnjaci Rusije su najpre promovisali planiranje porodice i kontrolu rađanja, što je dovelo do pada stope abortusa. Zakoni su dozvoljavali ženama da prekinu trudnoću do 12 nedelja bez ikakvih uslova i do 22 nedelje iz „socijalnih razloga“ kao što su razvod, nezaposlenost ili mali prihod.

To se promenilo za vlasti predsednika Vladimira Putina koji je sklopio moćan savez sa Ruskom pravoslavnom crkvom, promovišući „tradicionalne vrednosti“ i nastojeći da podstakne rast stanovništva. Ministar zdravlja Mihail Muraško kritikovao je žene jer daju prednost obrazovanju i karijeri, a ne rađanju dece.

Tokom decenija broj abortusa u Rusiji je sa 4,1 milion 1990-ih pao na 517.000 u 2021.

Samo u slučajevima silovanja zakonski je dozvoljen abortus između 12 i 22 nedelje. U nekim regionima u „Dane tišine“ javne klinike ne obavljaju tu intervenciju. Žene između svog prvog pregleda i abortusa moraju da čekaju 48 sati ili čak nedelju dana – u zavisnosti od faze trudnoće, da ponovo razmisle. Nude im se i psihološke konsultacije da obeshrabruju abortuse, u skladu sa smernicama koje je izdala država.

Zdravstvene vlasti su uvele onlajn „Motivacioni upitnik“ u kojem se navodi podrška države ako žene zadrže trudnoću.

Državne klinike u jednom regionu upućivale su žene kod sveštenika pre no što su abortirale. Vlasti su tvrdile da su konsultacije bile dobrovoljne, ali su neke žene rekle medijima da su prisiljene da same nađu sveštenika za takav razgovor.

Izgleda da sada, usred rata u Ukrajini i ekonomske neizvesnosti, Ruskinje ne žure da rađaju decu. Po rečima Nikolaja Bespalova, direktora za razvoj analitičke kompanije RNC Pharma, prodaja tableta za abortus je 2022. godine, kada je poela ruska invazija na Ukrajinu, skočila za 60 odsto, a ove godine, iako je opala za 35 odsto, i dalje je veća nego pre 2022. godine. Prodaja kontraceptivnih lekova takođe raste od prošle godine, a i ove.

Nedavna uredba Ministarstva zdravlja ograničila je promet tableta za abortus, koje se koriste za prekid trudnoće u prvom tromesečju.

Poslanik Pjotr Tolstoj rekao je da će do proleća ruski poslanici nastojati da uvedu zabranu abortusa u privatnim klinikama, gde ih se poslednjih godina obavlja oko 20 odsto, po državnim podacima.

Konzervativni poslanici ranije nisu uspeli da donesu takvu zabranu, ali Ministarstvo zdravlja kaže da je sada spremno.Zbog svega toga će „pritisak na žene rasti“ čak i ako ne bude potpune zabrane, rekla je psihoterapeutkinja i aktivistkinja iz Kalinjingrada Lina Žarin.

