Oldtajemeri izloženi u niškoj Tvrđavi: Stari, ali pouzdani

Popularne „bube“, “fiće” „mercedesi“, “stojadini” i džip „Vilis“ samo su neki od šezdesetak starih automobila koji su bili izloženi u niškoj Tvrđavi u okviru “Oldtajmer festa”.

Vlasnici su istakli da vozila jesu stara, ali da su pouzdana i da sa njima možete i “na kraj sveta”. Većina automobila u vlasništu je članova Oldtajmer kluba Niš, ali su na “Oldtajmer festu” u Nišu bili i vlasnici oldtajmera iz Makedonije.

Miloš Milojković iz Oldtajmer kluba Niš kazao je da su u Tvrđavi poseban kutak imali automobili proizvedeni u nekadašnjoj Jugoslaviji.

“Mlađe generacije ne znaju da je Jugoslavija imala nekada ozbiljnu auto industriju, pa smo ovde iza nas napravili jugo kutak, baš posvećen tom periodu kada je Jugoslavija pravila automobile, kada su ulicama dominirale “fiće”, “stojadini”, “jugići”. Na žalost nismo uspeli da nađemo ni jednog “citroena”, ali u nekim drugim prilikama nadamo se da će se i oni pojaviti”, kazao je Milojković.

Nenad Avramović iz Oldtajmer kluba Niš rekao je da je najstarije vozilo na izložbi bio džip “vilis” proizveden 1941. godine, ali da su posetiocima podjednako bila zanimljiva sva stara vozila.

“Oldtajmere nije teško održavati, možda je teško naći deo. Održavati ih to uopšte nije, to je poenta zadovoljstva, tako da uglavnom svi naši oldtajmeri imaju dosta ugrađene ljubavi. Delova ima, uvek ih ima u nekoj fioci ili na nekoj polici. Bitno je samo pronaći osobu koja ih ima i podeliti. Ponekad se kupi, ponekad se dobije, ali deo se uvek nađe. Vrlo često mi dobijemo od naših prijatelja na poklon i to bude često iznenađenje koje možda ne bi mogli da priuštimo finansijski”, kazao je Avramović.

U Srbiji je pravilo da se oldtajmerom smatra vozilo starije od 30 godina, mada su na izložbama uglavnom stariji automobili. Vlasnici ne žele da kažu koliko para su uložili u sređivanje svojih vozila, ali se procenjuje da kompletno sređivanje jednog četvorotočkaša može da dosegne cifru i od 20.000 evra.

