Opozicija: Dodeljivanjem Vidovdanske nagrade Siniši Malom ponižena je čitava Srbija

Opozicioni odbornici Skupštine Kruševca ocenili su da je dodeljivanje Vidovdanske nagrade ministru finansija Siniši Malom sramotna odluka jer, kako su naveli, obesmišljava žrtvovanje za slobodu Srbije svih heroja od Kosovskog boja do današnjih dana.

„Umesto da Vidovdansku nagradu dobiju pripadnici proslavljene 125. motorizovane brigade, umesto da Grad Kruševac nagradi one koji su se svojim herojstvom u odbrani zemlje upisali u besmrtnost, kruševački vlastodršci već treći put nagrađuju one koji zarad malo vlasti i privilegija prodaju herojstvo i žrtvovanje onih koji su branili otadžbinu, sramotno veličajući one koji tu borbu pokušavaju da obesmislile i obezvrede“, saopštili su odbornici koalicija „Srbija protiv nasilja“, „Život je u pitanju“, NADA i Srpskog pokreta Dveri.

Dodali su da je dodeljivanjem Vidovdanske nagrade Siniši Malom ponižena čitava Srbija, jer se radi o ministru finansija u Vladi koja je posle 106 godina ukinula dinar kao sredstvo plaćanja na Kosovu.

„Ponižena je čitava Srbija, a Vidovdan kao praznik i spomen na sve one koji su branili slobodu i otadžbinu, oskrnavljen je od strane ljudi ogrezlih u pohlepno vlastoljublje i gramzivo slavoljublje. Predstavnici režima koji su za 12 godina samovlašća sagoreli šest vekova naše istorije i borbe za slobodu, koji su razognjištili Srbiju i izvrgli ruglu ono što je najsvetije u našem narodu, zaslužuju svaki prezir i osudu, a ne nagrade i priznanja“, ocenili su opozicioni odbornici i naveli da u znak protesta zbog skrnavljenja Vidovdanske nagrade neće prisustvovati „festivalu sramote i licemerja u režiji Srpske napredne stranke“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.