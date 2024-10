Opozicija: Šapić menjanjem boje beogradskih autobusa skreće pažnju sa glavnih tema

Poverenik za Beograd stranke Srbija centar (Srce) Boško Šindić ocenio je danas da gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, menjanjem boje beogradskih autobusa, tramvaja i trolejbusa u plavo „baca prašinu u oči građanima“ i skreće pažnju sa glavnih tema.

„Neko je Šapiću dao zadatak da se, dok traje rasprava o litijumu, ubaci u javni prostor i nekom besmislicom ponovo uvredi Beograđane poredeći crvenu boju autobusa sa čuvenim beogradskim kioscima K-67, čiji se dizajn smatrao toliko revolucionarnim da je bio izložen i u Muzeju savremene umetnosti u Njujorku – MOMA“, naveo je Šindić u saopštenju.

Ocenio je da plava boja neće doprineti boljem prevozu, već isključivo stručno vođenje saobraćajne politike i bolja kontrola svih vozila, a posebno privatnih kompanija kojima on „ne sme ni da zucne“.

„Tako je zamajavo javnost sa idejom da premesti Titov grob. Svaka njegova velika ideja nema veze sa rešavanjem problema u Beogradu. Nije rešio nijedan, samo ih proizvodi svaki dan. Zbog privatnog projekta Beograd na vodi dobio je nalog da Stari tramvajski most dovede u nebezbedno stanje i na kraju ga sruši. To će izazvati saobraćajni kolaps u Beogradu neslućenih razmera“, kazao je on.

Dodao je da je Šapić dobio zadatak da premesti gkavnu autobusku stanicu na Novi Beograd, zbog izgradnje novih solitera Beograda na vodi, pre završetka unutrašnjeg magistralnog poluprstena, završetka logične linije metroa i obezbeđivanja prevoza sa te stanice do grada.

„Šta mogu da očekuju putnici, ali i stanovnici novobeogradskih blokova, kada se ukine i to malo tramvaja koji ih prevoze do lekara u Kliničkom centru ili centra Beograda? Da će autobusima u novoj, plavoj boji imati bolju vezu ili da će putovati satima? Na kraju, svako Šapićevo istrčavanje kao ‘korisno magare’ SNS debelo košta gradski budžet“, kazao je Šindić.

Stranka Zeleno-levi front (ZLF) oglasila se istim povodom i ocenila da je „nepodustivo“ što je predstavljanju plavih autobusa prisustvovao Nenad Milovanović, protiv koga se vodi postupak za „zloupotrebu“ javne funkcije i koji je, kako su naveli, na suđenju „praktično“ priznao krivicu.

„Današnje prisustvo Milovanovića jasno pokazuje kakvim je ljudima ova vlast okružena, jer je on i danas očigledno blizak Šapićev saradnik. Ovaj Šapićev potez ne iznenađuje, obzirom na njegov nemar, bahatost i nepoštovanje koje iskazuje prema građanima Beograda“, piše u saopštenju ZLF.

Iz te stranke naveli su da se bore za smenu gradonačenika koji „kontinuirano uništava i degradira grad, i za Beograd kojim će se upravljati odgovorno, dostojanstveno i transparentno“.

Podsetili su da je u aprilu prošle godine ZLF (tadašnji „Ne davimo Beograd“) podneo krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića, šefa kabineta gradonačelnika Nenada Milovanovića, kao i šefa pravne službe Javno komunalnog preduzeća „Naplata prevozne usluge“ Srđana Sandića, u vezi sa raskidom ugovora grada sa kompanijom Kentkart.

Prijave su podnete, kako se navodi u saopštenju ZLF, zbog trgovine uticajem, zloupotrebe u vezi sa javnom nabavkom i davanjem mita u vezi sa privrednom delatnošću.

„Osoba koja je pre samo godinu dana nameštala tender i protiv koje je podneto više krivičnih prijava, čak i od samog gradonačelnika, danas je bio na predstavljanju novih boja gradskih autobusa. On je na prvom ročištu priznao krivicu, ali da Šapić o tome ništa nije znao. Očigledno laže“, kazala je gradska odbornica ZLF Natalija Stojmenović.

Ocenila je da je „vrlo jasno“ da Šapić obmanjuje javnost, kao i da je to jasna poruka da za probleme Beograđana postoje samo „kozmetička rešenja“.

Šapić je najavio da je od danas obaveza da svi autobusi mlađi od dve godine budu plave boje, kao i da će stari ostati crvene dok ne izađu iz upotrebe javnog prevoza.

„Beogradska plava, nemanjićka plava, vizantijska plava, koja ima više simbolike nego crvena koja nas je podsećala na kioske sa viršlama i jogurtom“, kazao je Šapić.

(Beta)

