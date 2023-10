Opozicija želi izbore što pre

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić rekla je da se njena stranka zalaže da izbori budu što pre.Ona je u emisiji RTS-a Takovska 10 istakla da smo posle 30 godina ponovo u situaciji da slušamo o sankcijama i vizama i da imamo strmoglavu inflaciju.“Zbog toga se zalažemo za što hitnije izbore. To tražimo već 19 meseci. Pre svega izbore u Beogradu jer vlast u glavnom gradu nema legitimitet. Međutim, posle tragičnih događaja iz maja pokazalo se da su izbori na svom nivoima neophodni“, rekla je Tepić.Ona je dodala da je nasilje u Srbiji eskaliralo i eksplodiralo jer vlast ništa nije uradila da se u zemlji uvede red i normalnost.Lider Dveri Boško Obradović rekao je da i njegova stranka smatra da izbori treba da budu održani što pre.On je istakao da je ekonomska situacija u zemlji sve gora, a da inflacija divlja.“Imamo situaciju da su određeni domaći proizvodi jeftiniji u zemljama u okruženju nego u Srbiji. Takođe, imamo siutuaciju da je hrana jeftinija u zemljama Evrope nego u Srbiji“, rekao je Obradović.On je dodao da mladi odlaze, ljudi napuštaju službu u Vojsci Srbije jer su plate katastroflano male.“Ista je situacija u još nekim državnim službama. Srbija je trenutno nestabilna i nemirna zemlja“, podvukao je Obradović naglašavajući da su izbori jedini izlaz.Sa druge strane predsednik skupštine Vladimir Orlić rekao je da naprednjaci ispunjavaju želju opozicije i daju im izbore, ali da opozicija ne zna šta želi, pa čas hoće izbore, a čas neće ili hoće lokalne, a neće parlamentarne.“Oni ne znaju šta hoće. To je njihov problem“, rekao je Orlić.Dodao je da kada se gledaju ili čitaju mediji koji su naklonjeni opoziciji ispada da su oni već pobedili na izborima.“Međutim, tu ima jedan problem. To mora i narod da potvrdi“, istakao je Orlić.Predsednik skupštine je naglasio da je jedina politika opozicije i leve i desne da se vređa predsednik Vučić i ništa drugo.“Pogledajte koje zemlje su u recesiji. Srbija nije. Inflacija ide na dole. Nijedan projekat nije prekinut. Narod to vidi, i o rezultatima će se izjasniti na izborima“, zaključio je Orlić.

(Beta)

