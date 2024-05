Opozicione stranke u Novom Sadu: Nakon ‘Ribnikara’ još prisutniji rijaliti i nasilje u društvu

Udružena opozicija Novog Sada koju čini koalicija NADA (Novi DSS, POKS), sve stranke koalicije „Srbija protiv nasilja“, pokret Bravo i Liga socijaldemokrata Vojvodine, ocenile su u saopštenju danas, na godišnjicu od tragedije u „Ribnikaru“, da rijaliti program na televizijama sa nacionalnom frekvencijom i dalje promoviše agresiju, nasilje i prostakluk.

„Ništa se nije promenilo u našem društvu u odnosu na vreme kada se zločin desio“, istaknuto je u saopštenju.

Dodali su da je nasilje u društvu Srbije „normalna i poželjna pojava“, kako su naveli, „čim se ne sankcionišu čak ni oni koji tuku ispred policijske stanice lidere opozicionih stranaka u Novom Sadu“, a narkodileri nesmetano prilaze školama, a deci se kao uzori predstavljaju i nameću kriminalci i estradne zvezde.

„Novosadska opozicija traži da se prvi školski čas nakon praznika posveti u svim osnovnim i srednjim školama događaju u Ribnikaru i da psiholozi i pedagozi još jednom sa decom razgovaraju o uzrocima i posledicama tragičnog događaja“, naglasili su u saopštenju.

Zaključili su da se u društvu moraju dogoditi korenite promene, a najbolju priliku za to ima upravo Novi Sad, jer je to jedini grad u Srbiji gde se opozicija udružila u želji da porazi glavnog generatora nasilja, a to je Srpska napredna stranka (SNS), koja već 12 godina toleriše i promoviše trovanje mladih rijaliti programom i agresijom.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.