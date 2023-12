Orban i dalje protiv pristupnih pregovora sa Ukrajinom

Mađarski premijer Viktor Orban i dalje se žestoko protivi pregovorima sa Ukrajinom o pridruživanju Evropskoj uniji (EU), tvrdeći da je ta zemlja opterećena korupcijom i da predstavlja pretnju evropskoj poljoprivredi.

„Ukrajina je poznata kao jedna od najkorumpiranijih zemalja na svetu. Ne možemo da donesemo odluku o početku procesa pregovora o pristupanju (sa tom zemljom)“, rekao je Orban u Parizu u intervjuu za nedeljnik Poen (Le Point) uoči sastanka Evropskog saveta koji će razmotriti to pitanje.

Orban je tokom sastanka sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom (Emmanuel Makron) rekao da bi umesto pristupnih pregovora, EU trebalo da sklopi strateško partnerstvo sa Ukrajinom.

Mađarski premijer, koji je u prvoj poseti Parizu od 2015. godine, rekao je da bi pristupni pregovori sa Ukrajinom bili ekonomski teret i za Francusku.

„Svake godine ćete morati da uplatite više od 3,5 milijardi evra dodatnih sredstava u zajednički budžet Unije“, rekao je Orban u intervjuu Poenu datom u poznatom luksuznom hotelu Ric (Le Ritz) gde je odseo.

Orban, koji se u četvrtak uveče sastao sa Makronom, ostao je pri stavu da se Mađari protive otvaranju pristupnih pregovora sa Ukrajinom.

Međutim, mađarski premijer je priznao da je Ukrajini teško jer „trpi rusku invaziju“ i dodao da je „legitimno da Evropski savet na predstojećem sastanku pošalje Ukrajini dobar signal“, a to bi trebalo da bude strateško partnerstvo.

Orban je u intervjuu govorio i o reformi azila, ocenjujući da je najbolje da niko ne može da uđe na teritoriju Evropske unije bez dobijanja dozvole od organa koji se bavi tim pitanje.

„Ja sam jedini podigao ogradu (na granici). U Mađarskoj nema migranata i na to sam ponosan“, dodao je on.

„Ako mislite da bi prihvatanje migranata dovelo do nečeg prijatnog, do novog društva, do nečeg moralno višeg od tradicionalnog društva, uradite to. To je vaš izbor. Ali mi Mađari mislimo da je to previše rizično“, rekao je Orban.

(Beta)

