Orban: Mađarska i Srbija jasno rekle da bi napad na Južni tok smatrale povodom za rat

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je u Budimpešti da su Mađarska i Srbija upozorile međunarodnu zajednicu da bi sabotažu Južnog toka, poput one na Severnom toku, smatrale povodom za rat i da bi odmah reagovale na taj čin.

U intervjuu koji je dao američkom novinaru i konzervativnom političkom komentatoru Takeru Karlsonu, Orban je rekao da je Mađarska, za razliku od Nemačke i Zapada, prošlogodišnju sabotažu na Severnom toku odmah označila kao „teroristički napad“.

Na pitanje Karlsona zašto Nemačka, najveća članica NATO-a u Evropi, „nije ništa rekla o američkom uništenju gasovoda Severni tok, koje je slomilo nemačku ekonomiju“, Orban je kazao da su Berlin i Zapad odbacili stav da je reč o terorističkom napadu i da su rekli da je to bilo „nešto“.

U intervjuu koji je Karlson objavio na mreži Iks, Orban je naveo i da je ćutanje Nemačke o sabotaži Severnog toka „jedan oblik manjka suvereniteta“, ali je dodao da je to „stvar Nemaca“ i da „ne želi da ih kritikuje“.

Naveo je da su Mađari „odmah jasno rekli“ da postoji još jedan gasovod, Južni tok, kojim gas dolazi iz Rusije južnim koridorom, do Turske, Bugarske, Srbije i Mađarske.

„I zajedno sa predsednikom Srbije (Aleksandrom Vučićem), jasno smo stavili do znanja da ćemo, ako bilo ko pomisli da uradi sa južnim koridorom ono što je urađeno sa severnim, to smatrati povodom za rat ili terorističkim napadom i da ćemo odmah reagovati. Zato nemojte to da radite. Verovatno to možete da radite sa Nemcima, ali ne možete sa ovim regionom“, naveo je Orban.

Postavljajući pitanje Orbanu, Karlson je rekao i da je „veoma očigledno“ da je administracija američkog predsednika Džozefa Bajdena uništila gasovod Severni tok, „bilo direktno ili preko saveznika“ i da to „niko ne osporava“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.