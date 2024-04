Orbanu u Banjaluci uručeno najviše odličje RS

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik uručio je danas u Banjaluci premijeru Mađarske Viktoru Orbanu Orden Republike Srpske na ogrlici, kojim ga je odlikovao povodom Dana Republike 9. januara, kojeg je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim.

Mađarski premijer je na ceremoniji izjavio da ovo odlikovanje smatra znakom poštovanja, ali i izrazom prijateljstva.

„To je izraz prijateljstva i ljubavi između prijatelja, tu ima emocija, poverenja, optimizma u odnosu na zajedničku budućnost“, kazao je Orban.

Podsećajući da je od početka devedestih godina 20. veka pratio sve ono što se dešavalo Srbima, on je naveo da se srpski narod i danas bori da nađe svoje mesto u novoj geopolitičkoj situaciji.

„Odajem priznanje vama Srbima na tome kako tražite svoje mesto i kako ga nalazite u novom dobu. Srbi su naši susedi i ja sam u međunarodnim organizacijama uvek podržavao Srbe. Međunarodna politika nije fer prema Srbima“, ocenio je Orban.

On je istakao da u Evropi „ne prepoznaju da bez uključivanja Srba u EU nema stabilnosti, bezbednosti i prosperiteta EU“.

Navodeći da u EU trenutno ima mnogo problema, Orban je naveo da EU danas jedini okvir gde mađarski i srpski narod mogu najviše da učine.

„Učiniću sve da se i vi pribiližite EU. BiH i Srbija su odavno trebalo da postanu članice EU. EU se proširuje prema istoku, a u drugi plan se stavlja njeno proširenje prema jugu. To nije dobra vest ni za BiH, ni za Srbiju ni za Mađarsku“, naglasio je mađarski premijer.

Dodao je da se Mađarska, zajedno sa još nekim zemljama EU, posebno Austrijom, mnogo borila za otvaranje pregovaračkog procsa za BiH, nadajući se da će to dovesti do do konsolidacije i stabilizacije prilika u BiH.

Umesto toga, rekao je, usledila je odluka visokog predstavnika da nametne izmene Izbornog zakona BiH, što je, kako je ocenio, bilo „namerno srozavanje svih rezultata koji su u vezi sa BiH postignuti u EU“.

„Stranci se ovde mešaju u unutrašnje poslove. Vi u BiH imate sposobnost da sami odlučujete, trebalo bi da vam vrate mogućnost da sami rešavate svoje probleme, a mi treba da vam pomognemo. Ovo odlikovanje mi daje pravo da radim ka tom cilju. Možete da računate na Mađarski i neka Vas bog čuva“, završio je svoje obraćanje Viktor Orban.

Predsednik RS Milorad Dodik rekao je da se Orden Republike Srpske na ogrlici daje samo „velikim prijateljima“ i da to mađarski premijer jeste.

„Mađarska i RS sarađuju na svim poljima, ali nikada protiv nekog trećeg. Ovo odlikovanje Vam dajemo čista srca i sa puno ljubavi, sa željom da ojačamo, ne samo naša prijateljstva, već i saradnju naših ljudi i naših kompanija“, naveo je Dodik.

Prema njegovim rečima, Srbi i Mađari treba da nastave da sarađuju kako bi odbranili svoje vrednosti, ističući da je Mađarska primer u Evropi i svetu kako održati porodicu i tradicionalne vrednosti i tako sačuvati državni i nacionalni interes.

„Ovo odlikovanje je izraz najveće ljubavi i zahvalnosti prema Vama, a u vremenu koje dolazi zajedno ćemo slaviti naše uspehe. Znamo da ćemo u Vama uvek imati prijatelje, a Vi znajte da ćete u nama uvek imati prijatelje“, zaključio je Dodik.

Orden Republike Srpske na ogrlici najviše je odlikovanje RS, a prošle godine dodeljeno je ruskom predsedniku Vladimiru Putinu.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.