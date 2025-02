Otpušteni radnik podneo tužbu protiv EPS-a

Bivši radnik Elektroprivrede Srbije (EPS) Dragoslav Ljubičić danas je podneo tužbu protiv tog preduzeća Prvom osnovnom sudu u Beogradu radi poništenja rešenja o otkazu ugovora o radu.

Advokat Ivan Ninić je na konferenciji za novinare kazao da su sudu predali tužbu sa predlogom za određivanje privremene mere vraćanja Ljubičića na radno mesto dispečera u termoelektrani „Nikola Tesla“ (TENT), dok traje radni spor.

„Imajući u vidu koliko traju radni sporovi u Srbiji iskoristili smo zakonsko pravo i predložili sudu donošenje privremene mere. Verujemo da će u narednih 30 dana biti doneta odluka po toj meri, a kakva će odluka biti zavisi da li će predmet u rad dobiti sudija lojalista, ili sudija moralista ili legalista“, rekao je Ninić.

Dodao je da će se obratiti i Inspekciji rada sa zahtevom za privremenu meru.

„Imaćemo praktično dva organa, sudski i upravni, koji će odlučiti o tome da li Ljubičić sa svojim fiksnim mesečnim obavezama, po osnovu kredita i drugih komunalija, koje iznose 70.000 dinara bez potrošačke korpe, koja je više od 100.000 dinara, može da vodi sudski spor sa ulice, sa Biroa za zapošljavanje u narednim godinama“, kazao je Ninić.

Podsetio je da je Ljubičiću otkazan ugovor o radu na osnovu rešenja direktora EPS Dušana Živkovića, a zbog navodne povrede Kodeksa ponašanja u EPS-u.

„Ljubičiću se na teret stavlja da je određene objave učinio dostupnim na društvenoj mreži Fejsbuk i poslodavac smatra da treba da primeni najtežu moguću meru, a to je prestanak radnog odnosa. Pravnici EPS su odbili da učestvuju u ovoj lakrdiji i rešenje je stiglo iz kabineta Živkovića“, kazao je on.

Ocenio je da je to „akt revanšizma i obračuna“, ne samo prema Ljubičiću, već prema svim radnicima EPS.

Ljubičić je 12. februara dobio pismo odluke o otkazu, koje nije potpisao i tog dana je otvorio bolovanje.

„U toku tog dana sam osetio nesposobnost da nastavim rad, otvorio sam bolovanje. Međutim, vrlo sam se odgovorno poneo prema preduzeću, jer oni u tom trenutku nisu imali drugog radnika, što bi značilo da bi TENT u narednih par sati ostao bez čoveka koji će operativno upravljati saobraćajem vozova od Kolubare do Obrenovca i vrlo verovatno bi ispali blokovi, što nije ništa čudno za poslovodstvo EPS-a“, kazao je on.

Dodao je da će bolovanje biti zaključeno „samo po sebi“ nakon osam dana od objavljivanja te odluke na oglasnoj tabli.

Kao svedok podnošenja tužbe bio je bivši predsednik Srbije Boris Tadić, kojem obezbeđenje suda nije dozvolilo ulazak.

„Ispred ovog suda danas, gde me nisu pustili, da uđem kao svedok, kao građanin, mi branimo prava radnika, pitanje rada u Srbiji. Dragoslavu hvala što je svoje ime i svoj slučaj stavio ispred, da bismo iza njegovog slučaja branili sve ostale slučajeve u zemlji“, kazao je Tadić.

Upitan da li hapšenje predsednika opštine Obrenovac Milorada Grčića, nekadašnjeg direktora EPS, koji osumnjičen da je oštetio to preduzeće za više od 100 milion dinara, može biti isto kao hapšenje Miroslava Miškovića, Tadić je odgovorio „naravno“ i dodao da Mišković nije uhapšen za vreme njegovog mandata, jer nije bilo dokaza da je izvršio krivično delo.

„Nema ništa lakše nego uhapsiti Miškovića u to vreme i pobediti na izborima, ko bi mogao da me pobedi na izborima da je policija uhapsila Miškovića. Ali to ovaj sistem ne zanima, njih ne zanima da li ima dokaza“, kazao je on.

Dodao je da je Mišković nakon određenog vremena pušten iz zatvora i da sada država mora da mu plati milione evra za izgubljenu dobit i pretrpljenu duševnu bol.

„On je jedan od gradivnih činilaca SNS, kao što je bio finansijer te stranke u vreme mog mandata. Mi živimo u organizovanoj laži, koja je dovela na vlast ove ljude“, kazao je Tadić.

(Beta)

