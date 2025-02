Palatu nauke u Beogradu za dva meseca posetilo 50.000 ljudi

Zadužbinu Miodraga Kostića – Palatu nauke u Beogradu je, za dva mesece, posetilo 50.000 ljudi, saopšteno je danas.

„Nauka, tehnologija i znanje dokazali su da su uvek ‘u modi’. Posetioci su se uverili da nauka može biti zabavna, interaktivna i dostupna svima“, piše u saopštenju Palate nauka.

Posetioci su imali priliku da, kroz izložbe, radionice i predavanja otkriju tajne svemira, istraže prirodne fenomene i saznaju kako naučna otkrića oblikuju svakodnevni život.

Interaktivni eksponati, kako se navodi, omogućili su posetiocima da eksperimentišu, postavljaju pitanja i postanu aktivni učesnici u naučnim procesima.

Palata nauke u Beogradu, kao prvi centar za istraživanje i popularizaciju nauke u Srbiji otvorena je za sve uzraste od utorka do petka 10.00 do 18.00, a od subote do nedelje od 11.00 do 19.00.

