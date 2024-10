Panel: Tramp bi na Zapadnom Balkanu podržao autokrate i nacionaliste, a Haris liberalne snage

Zapadni Balkan je periferija američke politike i trebaće vremena da dođe u centar pažnje ko god da pobedi na predstojećim američkim izborima, ali bi se razlike u stavovima kandidata direktno odrazile i na region i Srbiju, ocenjeno je na panelu u Beogradu.

„Nije čudno da ovde postoji takav stepen naklonosti prema (republikanskom kandidatu) Donaldu Trampu zato što se s pravom očekuje da bi podržao sve nedemokratske, autoritarne, nacionalističke politike koje su vladajuće u Beogradu“, rekao je novinar Boško Jakšić na panelu „Superizborna godina; oko 3,7 milijardi ljudi glasa 2024. godine. Da li taj broj izaziva strah ili daje nadu?“.

Panel je održan u okviru trodnevne međunarodne konferencije organizacije Crta pod nazivom „Imamo li izbora – In effect, do we elect“.

Trampova pobeda bi, dodao je Jakšić, značila ohrabrivanje osovine Budimpešta-Beograd, dok demokratska kandidatkinja Kamala Haris temelji politiku na suprotnim vrednostima poput vladavine prava i ljudskih prava.

„Sve snage koje se bore za demokratiju, za liberalne vrednosti u ovoj zemlji bi dobile podršku pobedom Kamale Haris“, rekao je on.

Jakšić je još ocenio da je Trampov prethodni mandat bio temeljni udar na demokratiju u Americi, te da taj udar preti ponovo.

„Postoji opasnost od ponavljanja nezapamćenih nereda na Kapitolu. Izbori će biti svakako tesni i to otvara mogućnost da Tramp ponovi ponašanje, pa postoji opasnost u situaciji ovako polarizovane Amerike od ozbiljnih konflikta, dve potpuno suprotstavljene vizije i američke demokratije i unutrašnje politike i socijalnih dešavanja i kulturološkog razvoj“, rekao je.

Politički analitičar Agon Malići izjavio je da su američki izbori za region bitniji od evropskih te da bi pobedom Donalda Trampa u regionu promocija demokratije bila izbačena iz narativa te da bi fokus bio na ekonomiji.

„Bojim se da bi odmah promeniti kalkulacije, autoritarni lideri bi se osetili ohrabreno, nije slučajno da su za vreme Trampovog mandata počeli neredi na severu Kosova“, rekao je.

Govoreći o predstojećim izborima u Gruziji, rekao je da je Zapadnom Balkanu veoma relevantno šta se dešava u toj zemlji, ali i Moldaviji i Ukrajini jer su one sada države „na prvoj liniji“.

Viša istraživačica iz Centra za evropske reforme Džejka Caki izjavila je da je veća izlaznost uvek dobra vest za demokratiju, ali da podaci pokazuju da jedna od tri osobe koje glasaju u svetu žive u državi u kojoj je kvalitet izbora nizak.

„Iako imamo veću izlaznost, u pitanju su autokratije nažalost. Hibridne vlade pribegavaju novim taktikama“, rekla je.

Caki je rekla da zapad više nije model jer nema kreativnog razmišljanja i da je na političkim elitama da pronađu odgovore.

Još je dodala da postoje kritike da će novoj Evropskoj komisiji vladavina prava biti u drugom planu zbog krize u kojoj se Evropa nalazi.

Spoljnopolitička komentatorka N1 Ivana Dragičević izjavila je da se jačanju desnih partija pripisuje širenje dezinformacija, ali da niko ne pretpostavlja da su ljudima to relevantne političke opcije i da glasaju za fašiste.

„Sve se pretvera u oružje, građani moraju biti oprezni, a izborni proces ne treba gledati kao nešto izolovano od globalnih i socijalnih procesa u kojima živimo“, rekla je.

Komentarišući američke izbore rekla je da u SAD postoje ljudi koji žive u paralelnoj stvarnosti i misle da je Tramp bog, te da je u takvom stanju nemoguća argumentovana rasprava.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com