Panel: Značajna uloga javnog sektora u održavanju klijentelističkih veza partija i građana

Javni sektor igra značajnu ulogu u stvaranju, održavanju, ali i ojačavanju klijentelističkih veza između političkih stranaka i građana, navedeno je danas na panelu u Beogradu.

Menadžerka kvalitativnih istraživanja u Crti Marija Stefanović navela je da su centri za socijalni rad pretvoreni u snažan instrument za političke partije da održavaju ove veze i grade lojalnost tako što kontrolišu javne resurse. Dodala je da se veze uglavnom održavaju kroz lokalno rukovodstvo ili lokalne moćnike, te da se centri koriste kako bi targetirali najranjivije delove društva.

„Političke partije koriste centre zloupotrebljavajući lične podatke kako bi vršili pritisak na korisnike, da ih mobilišu u zamenu za materijalnu pomoć“, rekla je ona na panelu „Politički klijentelizam; mehanizmi i posledice kulture ‘razmene’ na Zapadnom Balkanu i van njega“.

Panel je održan u okviru trodnevne međunarodne konferencije organizacije Crta pod nazivom „Imamo li izbora – In effect, do we elect“.

Dodala je da se korisnici centara osećaju „zarobljeno“ jer im je obećana pomoć za podršku određenoj partiji ili im je zaprećeno da će izgubiti socijalnu pomoć.

Profesorka sa Univerziteta Kolumbija Cveta Petrova rekla je da u literaturi jedna struja stručnjaka klijentelizam vidi kao zamku, te da je otporan i da je u društvima u kojima je zastupljen onima koji žele da promene stvari teško da dođu u poziciju moći.

„On može da potkopa demokratske institucije. U klijentelizmu je reč o neformalnim političkim mrežama i odnosima te tako podriva formalne institucije“, rekla je Petrova.

Dodala je i da vodi do nejednakosti, što ide u korist elitama, te da je neefikasan jer navodi građane da biraju diktatore iz sitnih koristi, da „sastave kraj sa krajem“.

Dragan Stanojević sa Instituta za sociološka istraživanja Univerziteta u Beogradu rekao je da mladi uče obrasce ponašanja iz sredine u kojoj su normalizovani neformalni kontakti, a ne korišćenje institucionalizovanih puteva.

Kada je reč o mladima koji ulaze u partije, rekao je da većina to čini iz koristi, a manjina iz karijernih razloga.

Prvi, naveo je, uče da moraju da budu aktivni, da prikupljaju sigurne glasove i da čekaju kompenzaciju, a drugi da budu odani partiji i unutrašnjim klikama.

Istakao je da mladi iz opozicije ulaze u politiku iz ideoloških razloga, ali da istraživanja pokazuju da i kad te partije dođu na vlast teško je da se napusti praksa klijentelizma.

„Njihovo članstvo želi da bude nagrađeno i nastavi da vrši pritisak“, rekao je i dodao da je normalizacija takvih praksi opasna.

Direktor Centra za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope i profesor na Fakultetu umetnosti u Nišu Predrag Cvetičanin dodao je da mlade uči korupciji i da je to jedini način da napreduju te da urušava demokratske institucije i vodi građane u apatiju kada vide da ne mogu ništa da promene.

„Zapošljavaju se odani, a ne sposobni i to direktno dovodi do odliva mozgova“, rekao je i dodao da političke elite zapravo razumeju da im je legitimitet krhak i ‘lažan’.

Cvetičanin je dodao da je na Zapadnom Balkanu klijentelizam glavni kanal za društvenu mobilnost. Rekao je još da se klijentelizam održava stabilokratijom, odnosno podrškom „spolja“, te da međunarodna zajednica „žmuri“ na autoritarne režime radi stabilnosti.

„U regionu to znači da su lideri dobili zadatke i ako ih ispunjavaju mogu da vladaju decenijama. Glavni zadatak je da se prevenijaju bilo kakvi novi sukobi u regionu“, rekao je.

