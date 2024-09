Pašalić: Dopuniti zakon tako da roditeljski dodatak bude dostupan svakom roditelju

Zaštitnik građana Zoran Pašalić ocenio je danas da bi Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom trebalo dopuniti pravom na naknadu nezaposlenom roditelju koji neguje dete kome je neophodna stalna nega i pomoć.

On je u saopštenju je naveo da Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, povodom kojeg je Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju prošlog meseca okončalo javnu raspravu, u određenim segmentima predstavlja unapređenje u domenu ostvarivanja prava, ali da bi lista prava na finansijsku podršku porodici sa decom trebalo da bude proširena.

Prema njegovim rečima, potrebno je dopuniti ga i pravom na naknadu zarade jednom od roditelja, koji je stekao pravo rada sa skraćenim radnim vremenom zbog nege deteta starijeg od pet godina, kome je neophodna stalna nega i pomoć.

U cilju podrške roditeljstvu osoba sa invaliditetom i njihovoj deci, posebno ženama sa invaliditetom, Pašalić je predložio da se u novi zakon uvrsti i pravo na naknadu boravka u predškolskoj ustanovi za decu roditelja sa invaliditetom, koje se može ostvariti ukoliko jedinica lokalne samouprave ne finansira to pravo.

„Jasno je da je cilj predlagača Zakona da se povećaju novčana izdvajanja države za roditeljski dodatak i to jeste podrška za roditelje. Međutim, treba imati u vidu i to da je u praksi, dečiji dodatak neretko jedini izvor sredstava za život deteta i porodice, posebno za nezaposlene roditelje koji neguju dete kome je potrebna stalna nega i pomoć“, naveo je on.

Dodao je i da su finansijski ugroženi i roditelji koji su morali da napuste posao, jer neguju dete kome je potrebna stalna nega i pomoć, kao i oni koji nisu u mogućnosti da ga traže iz istih razloga.

„Baš zato što je ovo pitanje veoma kompleksno, sa aspekta ljudskih prava samih roditelja, kao i prava deteta, smatramo da su dopune nužne, kako bi se njihova prava zaštitila u punoj meri“, ocenio je Pašalić.

(Beta)

