Pastor: Nisu me zvali ali dovoljno je ono što je rekao Vučić pri poseti Železničkoj stanici

Predsednik Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) Balint Pastor je rekao da nije bio pozvan na prošlonedeljni skup kada je predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio Železničku stanicu u Subotici.

„Nisu me zvali. Jednostavno. Ne znam zašto me nisu zvali, ali mislim da ono što je predsednik Republike rekao tim povodom za novinare, odnosno u direktnom prenosu, to u potpunosti uliva poverenje, jer je on javno govorio koliki je doprinos SVM, pa je između ostalog i razvoj železničke infrastrukture sada u završnoj fazi“, naveo je za Subotički mađarski radio, preneo je Panon RTV.

On je odbacio mogućnost da iza nepozivanja na skup u Subotici postoje neki drugi razlozi:

„Nije zadatak ni predsednika, niti funkcionera koji dolazi u posetu, da se bave time ko će biti u delegaciji obilaska radova“, ocenio je Pastor.

Pominjući izgradnju brze pruge Subotica-Segedin i Beograd-Budimpešta Pastor je rekao da je „dobar osećaj bio što je predsednik o tome i javno govorio, i što je u tome posebno istakao zasluge Ištvana Pastora“. Pastor je rekao da očekuje da će natpisi na mađarskom biti ne samo u Subotici već svuda gde je to potrebno.

Pastor: Opozicija ispolitizovala pitanje iskopavanja litijuma

Predsednik Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) Balint Pastor ocenio je da je opozicija „potpuno ispolitizovala“ pitanje iskopavanja litijuma i da taj projekat, uz poštovanje propisa, „nedvosmisleno donosi ekonomsku korist na dobrobit građana“.

Pastor je za Subotički mađarski radio rekao da će poslanici SVM u Skupštini Srbije dati podršku za iskopavanje litijuma.

„Mi ćemo jasno reći u raspravi da iskopavanje litijuma nedvosmisleno donosi ekonomsku korist koja će biti na korist svih građana. Iskopavanje litijuma možemo podržati ukoliko oni koji će se možda jednoga dana baviti rudarenjem litijuma, udovolje svim propisima zaštite životne sredine i zdravlja. Ukoliko odluka vlasti bude pozitivna, do same investicije, odnosno iskopavanja mogu da prođu i godine“, naveo je Pastor.

Dodao je da se SVM ne slaže sa predloženim izmenama Krivičnog zakonika po kom se limit za krađu koja se ne goni po službenoj dužnosti podiže sa 5.000 na 15.000 dinara.

„Mi smo sada u toj najranijoj fazi gde autori izmene krivičnog zakona smatraju da do 15.000 dinara ‘može da se krade’ i da do te vrednosti ne ide postupak iz tužilaštva, već da oštećeni sam tuži počinioca. Cilj SVM je da u pogledu krađe treba da postoji nulta tolerancija, da tužilaštvo treba da reaguje na sve krađe, jer je to zadatak države. Mi ćemo se boriti za to“, naveo je Pastor.

